南市再增14例登革熱累計達116例 集中這2個熱區

台南市截止今日下午3點經疾病管制署檢驗確診14例登革熱確診病例，目前累積病例為116例，其中仁德區新增8例、東區新增5例、善化區新增1例，年齡介於12歲至83歲，2例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現，經過疫情調查結果，所有的案例其居住地或活動地均與仁德及東區高風險區有關，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

因應南市登革熱疫情嚴峻，衛生局商請國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士協助進行高風險區域登革熱病媒蚊密度調查、化學防治藥效測試及確診病例流行病學相關數據分析等研究，根據近期國衛院收集的調查數據顯示，6月初大雨後，高風險區域的病媒蚊指數有逐漸上升趨勢，發生第一例本土病例時，國衛院立即在確診病例住家周邊區域增加誘卵桶佈設密度，目前在有確診病例發生的6區21里共佈設242個誘卵桶進行監測，以利取得更詳盡的病媒蚊密度資訊。

截至6月28日的調查數據顯示，6區中仁德區的病媒蚊指數最高，其次為東區及善化區；觀察近3周累積數據，可發現各區的強力動員孳清是有效的，積水容器數及陽性容器比例各區皆呈下降趨勢，另從調查數據中可發現執行戶內外化學防治確實有其成效，化學防治完週邊病媒蚊指數皆大幅下降，惟後2周數據有微幅回升，是因周邊及家戶內孳生源未完全清除，尚有隱藏孳生源存在所致，導致病媒蚊無法根除，再加上近期時有午後陣雨，影響戶外殘效噴灑的化學藥劑藥效的維持時間。

市府副祕書長邱忠川今日偕同登革熱防治中心主任蘇世斌視察工地，責成工務局務必確實督導每處建築工地落實登革熱相關防治措施，每日回報孳生源檢查成果，勿使工地成為登革熱防疫死角，並再次強調如於工地查獲病媒蚊孳生源，第一次開罰及限期改善，第二次再次查獲孳生源即加重處分並移送工務局勒令停工7日。