「XD」偽鈔引全台恐慌 主嫌夫妻檔遭判6年及5年8月刑期

今年初流竄全台的「HR484268XD」千元偽鈔案引發國人恐慌，雲林地方法院今天一審宣判，廖姓主嫌及其楊姓妻子判處6年、5年8月有期徒刑，其餘洪姓、李姓、朱姓、黃姓、張姓等5名共犯分處5年6月至3年4月不等徒刑，另犯罪所得全部沒收或追繳其不法所得，全案仍可上訴。

廖男、洪男、李男及楊女去年10月共謀印製偽鈔，洪聽從廖、楊夫婦指示，排版、設計與真鈔等比例的100元、500元、1000元、2000元偽鈔，委由李男送印成品，廖再以每張1元價格販售給朱男，以6萬7150元完成交易後，朱以每張7元價格上網販售，廖同時也在自營魔術店2處門市、網路門市以每張6元價格販售。

朱男交易成功的對象包括黃男及其他人，其中黃除了拿偽鈔到超商購物，也把偽鈔交給張男，張陸續使用偽鈔在雲林土庫、虎尾訂外送、買東西，以假亂真導致結帳人員難以立即查辨真偽。

這起偽鈔案發生在今年農曆新年前夕，當時引發不少店家及婆媽恐慌，檢方獲報成立專案小組深入追查，陸續在其他縣市發現偽鈔流竄，進而逮捕使用、提供及製作偽鈔等7名嫌犯，破獲以廖姓男子為首的偽鈔集團，並查扣總值達1.2億元的偽鈔。

雲林地方法院判決書指出，廖男等人印製的偽鈔在圖案、字樣方面與真鈔幾近雷同，一般人若未仔細查看、比對易誤認，中央銀行發行人員也表示，無論是外觀、尺寸、顏色「偽鈔就像真的一樣」；犯嫌假冒真鈔的意圖明顯，足對現金交易安全構成威脅。

雲林地方法院今天審理終結宣判，廖、楊、洪、李等4人依共同犯妨害國幣懲治條例偽造幣券罪，分別處6年、5年8月、5年6月、5年2月有期徒刑；朱、黃、張依行使偽造通用紙幣罪，處4年2月、3年6月、3年4月有期徒刑。

雲林地方法院認為，該案偽鈔仿真度高，藉以誘使不法或投機人士購買供行使之用，從中牟利，目無法紀，嚴重敗壞社會風氣，已有無辜商家及民眾受害，對社會現金交易及新臺幣幣信構成危害，因此從重求刑，以遏止歪風。