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黃偉哲出訪日本 拜會群馬縣議長共促交流

中央社／ 台南30日電
台南市長黃偉哲（右）拜會群馬縣議長安孫子哲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）拜會群馬縣議長安孫子哲。圖／台南市政府提供

日本最大公路休息站「道之驛前橋赤城」今天起連續3天推出「台南祭」活動，台南市長黃偉哲也率團參與，且拜會群馬縣議會議長安孫子哲，共促雙方交流。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲率團至日本群馬縣參加「道之驛前橋赤城」的「台南祭」活動，同時拜會群馬縣議會議長安孫子哲，感謝群馬縣近年協助轄下城市和台南市交流，每年更參加台南旅展。

黃偉哲表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情告一段落，他希望台南和群馬縣在文化、物產、教育、體育等領域持續深化互動。今年11月將於仙台市登場的日台交流高峰會，台南市府會也將參與。

安孫子哲則細數群馬和台南各種交流，包括2017年12月群馬縣議會組成日台議員親善聯盟，拜會台南市府會，2018年台南市府會回訪群馬縣；他希望疫情趨緩後，雙方恢復往日熱絡交流。

出身前橋的安孫子哲更稱讚台灣美食與傳統文化，他相信此次在前橋舉辦的「台南祭」活動，一定能讓日本民眾多認識台灣與台南。

台南市政府觀光旅遊局表示，日本最大公路休息站「道之驛前橋赤城」今天起連續3天推出「台南祭」活動及「台南400」展區，市府也展示相關影片、文宣手冊等資料，以吸引日本遊客關注。

日本 黃偉哲

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