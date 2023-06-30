影／觀光復甦！劍湖山客流回升6成 飯店再出招吸客

疫情解封，觀光業復甦，雲林縣觀光業指標劍湖山渡假大飯店消費人流回溫，下半年訂房、訂席熱絡，業者趁勝追擊，祭出季節菜單變換策略吸客，客群成長逾2成；飯店總經理曾慶欑今天領軍中、西餐主廚發表新一季東南亞美食菜色，古坑盛產的苦茶油、竹筍、咖啡、茶葉等均入菜，搭配「啤酒節」為期3個月，讓消費者這一夏開胃消暑。

疫情影響國人出遊意願，更重創觀光業，國旅人氣和飯店住房率一度低迷，如今疫情趨緩，各家業者無所不用其極展現真功夫，搶攻回頭客、攬住新客的心，其中劍湖山渡假大飯店於今年度主攻季節主題菜單，相較疫情前成長超過20％。

總經理曾慶欑表示，飯店餐廳平日客群以退休人士聚餐為主，喜歡嘗試不同口味的人很多，今年強打每3個月選用在地食材推出當季菜單，讓消費者有驚喜感，口碑分享後，也帶動假日家族及親子客群，至目前人流回升2成以上，他也透露，下半年住房、訂席電話不斷，已重振往昔熱絡場景，業績回升至6成。

該飯店7至9月菜單主攻東南亞美食，口味強調酸辣、清爽，主廚採用古坑蜂蜜、苦茶油、香菇、竹筍、咖啡及茶葉，搭配雲林縣豬肉品牌「雲響豬」、林內木瓜等生鮮食材，打造蜂蜜咖啡排骨、苦茶蔭油香拌飯、醬筍茶香蒸鮮魚等菜色，多層次風味挑動味蕾，民眾在夏季也能滿足口腹之慾。

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