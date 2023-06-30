黃偉哲率團至日本拜會群馬縣議長 兩市盼恢復熱絡交流

台南市長黃偉哲率團至日本群馬縣參加前橋市舉辦的台南祭活動，今天前往群馬縣議會拜會議長安孫子哲，雙方暢談甚歡，期待恢復以往熱絡的交流。

黃偉哲表示，很高興群馬縣議會盛情接待，群馬縣近年積極協助轄下城市跟台南交流，更每年參加台南旅展，因此此行特別前來拜訪，希望感謝議長及各位議員對台南跟群馬交流的大力支持。

黃偉哲指出，隨著疫情告一段落，希望讓台南與群馬縣有機會能在文化、物產、教育或是體育等領域持續深化互動。今年11月即將在仙台市舉辦台日議員的日台交流高峰會，屆時台南市議會、市府都會參與，也希望群馬縣議會能夠一起參與跟交流。

為了表達台南的感謝，並期盼群馬縣議會多支持台南農產，黃偉哲致贈印有群馬縣徽的蝴蝶蘭以及當季的台南芒果，讓安孫子議長大表驚喜。

安孫子哲議長歡迎黃市長來到群馬縣議會，細數群馬跟台南至今的各種交流，2017年12月群馬縣議會組成日台議員親善聯盟，前往拜會台南市府跟議會，2018年台南市議會、2019年7月台南的副市長也曾前來群馬訪問，當時群馬特別舉辦台南特展及芒果促銷活動。議長希望在疫情趨緩後，能以黃市長此次來訪為契機，兩市恢復以往熱絡的交流。