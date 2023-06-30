南市公務員花不到500元自製「天溝棒」推廣成滅蚊神器

台南本土登革熱疫情延燒，加上不時有陣雨，造成防治難度高，不少屋頂溝槽常因巡檢投藥不易而成漏網之魚，北區區公所發明自製的「天溝棒」就成為有效的蚊滅之刃，不用再爬梯上屋頂。昨天登革熱防治會議後市長黃偉哲指示各區公所前往學習，將技術帶回推廣，成為各區蚊殺隊的利器。

北區區長李皇興表示，登革熱疫情開始之後，一樓以上的屋頂天溝水槽不容易巡檢，為了解決這個問題，就召集同仁一起發想運用回收的伸縮拖把及寶特瓶，搭配小反光鏡、鋁線、電工膠帶、尼龍背帶等，製作出輕便的「天溝棒」，方便攜帶出門，造價也不到500元，省錢又省力。

負責設計「天溝棒」的北區區公所主任秘書蔡佳甫指出，「天溝棒」是多功能的工具，握把的三段伸縮功能，最長可超過2公尺，上面裝置的小反光鏡可調角度，用來目視檢查溝槽是否有積水，切半的寶特瓶則可用來裝孳清用藥，巡檢同時可立即投藥。第一支天溝棒製作出來之後，試用同仁的反應都不錯，後續再趕工製作近40支，要配發到各里加入巡檢。