家長安心！南市11件幼兒尿液巴比妥及苯二氮平類均未檢出
台南市為維護幼兒安全，讓家長安心，自6月19日起提供對幼兒園幼兒服藥安全有疑慮的家長，自願性就近攜帶幼兒至本市37區衛生所現場採檢尿液，由衛生局檢驗中心以液相層析串聯質譜儀，進行巴比妥及苯二氮平類(BZD)免費篩檢服務，截至28日完成採檢的幼兒尿液共計11件，全數未檢出巴比妥及苯二氮平類(BZD)，因近日已無服務需求，免費篩檢服務將至6月30日停止受理檢驗。
衛生局表示，檢驗中心有齊全的檢驗設備及純熟的檢驗技術提供便利、快速的檢驗服務，本項檢驗係以液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)來分析，並於採檢2日內以電話或簡訊通知家長檢驗結果，讓家長對幼兒在園內的用藥安全放心。
另為保障市民用藥安全，衛生局已就轄內醫院、診所及藥局等機構，查核苯巴比妥、苯二氮平類的鎮靜安眠類、麻醉及止痛類等管制藥品，截至6月28日，衛生局查核393家次，未查有藥品不當使用或流向不明的情形。衛生局呼籲「生病看醫師、用藥問藥師！」如有健康問題應諮詢專業，切勿相信偏方或服用他人藥品。
衞生局長蘇世斌提醒家長，如發現家中幼兒出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、焦慮、頭痛、躁動等現象，可直接攜帶幼兒至醫學中心小兒科門診進一步評估。
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