封閉中斷2年 南鐵地下化開元陸橋拆除最新交通管制公告

因應台南市鐵路地下化工程進度，開元陸橋將於7月5日由交通部鐵道局封閉拆除，將中斷開元路銜接北門路交通為期至少2年，交通局公布最新交通管制配套，預期車流主要將改道前鋒路及東豐路，已將前鋒路車道擴增調整為雙向4車道外，東豐路平交道也將擴充為雙向6車道並設置左轉專用車道與時相，以增加道路容量來紓解車流。

交通局擴大檢視周邊道路交通影響範圍，預期改道前鋒路車流也會改行小東路地下道及民族路四維地下道，配套調整小東地下道車道配置，實施雙向快車道禁止右轉、及開放2.1米以下小型車利用慢車道右轉；另民族路四維地下道東往西方向也將實施禁止左轉措施，以簡化路口車流行向提升紓解車流效率，相關管制措施將於7月5日同步實施，屆時請用路人特別注意現場標誌、標線、號誌及交通疏導指揮人員指示行駛，以共同維護行車安全。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲關心鐵路地下化工程進度及施工期間帶給市民的交通不便問題，對於開元陸橋封閉拆除可能造成的交通衝擊，指示交通局規畫周邊路口標誌、標線及號誌等配套措施，務必將影響範圍跟程度降到最小，除前鋒路及東豐平交道提升車道容量外，經擴大檢視小東路地下道及民族路四維地下道目前行車情形後，也配套提出相關調整與行車管制配套措施。

王銘德表示，因小東路地下道為快、慢車道分隔路型，為避免快車道右轉汽車與慢車道左轉機車衝突，原地下道前後路口均為多時相號誌，各時相所能分得綠燈時間有限，為快速紓解未來改道車輛在小東路地下道前後路口大量的左轉需求，因此調整小東地下道車道配置，並實施雙向快車道禁止右轉措施，以簡化路口車流行向與號誌時相來增加左轉綠燈時間。

另經相關單位現場會勘後，決定將設置限高門架並開放2.1米以下小型車通行慢車道及右轉，以減輕對右轉車輛造成的不便，同時提醒超過限高車輛如有右轉需求切勿再行駛小東地下道，請提前改道東豐路平交道或民族路四維地下道。上述管制措施在北門路、前鋒路與小東路進入小東地下道前，都會密集佈設地下道內車道配置與管制相關告示牌，讓用路人可以提早因應並走到正確的車道上。

交通局表示，為加快紓解改道民族路四維地下道往西車流，民族路四維地下道與北門路口也將配套實施東往西方向快車道禁止車輛左轉，以避免左轉車流影響直行車流續進，請用路人注意並依道路現場標誌與號誌指示行駛。