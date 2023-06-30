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義竹高梁田榮景再現 農會輔導獲金酒合作周日辦文化季

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉今年高粱田已結實纍纍，將收成，7月2日辦產業文化季。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣義竹鄉今年高粱田已結實纍纍，將收成，7月2日辦產業文化季。記者呂慧瑜／攝影

為恢復過往高粱田景象，嘉縣義竹鄉農會去年向農民租地逾400公頃播種，組織員工田間栽培管理及安全用藥，獲與金酒公司合作，目前結實纍纍即將豐收，7月2日周日將舉辦義竹展新貌高梁產業文化新亮點。

義竹鄉曾是台灣重要高粱產地之一，因梅雨季影響產量，加上休耕補助，農民選擇休耕，產業漸沒落，高粱田景象已消失，去年為恢復榮景，義竹鄉農會鼓勵農民種植，但意願仍低。

義竹鄉農會總幹事翁乃馨表示，去年輔導休耕地活化及轉作雜糧，鼓勵一期作減少休耕轉種高粱，但農民耕種習性及習慣已難改變，即使有意，卻因土地小、太分散及成本高等因素，農民接受度低。

翁乃馨說，見此情況，農會改變策略，採技術輔導、媒合通路，組織員工田間栽培管理及安全用藥，本季高粱種植面積逾400公頃，取得產銷履歷驗證，採契作模式獲與金酒公司合作，創造農、商雙贏新契機。

義竹鄉公所表示，公所與農會一起合作，目前適逢高粱採收期，為讓民眾了解種植高粱的辛苦過程，拉近與農民、農村距離，7月2日舉辦高粱產業文化活動，包含論壇、導覽、盆栽DIY、上菜品嘗及高粱產品等民眾能學到高粱許多知識。

嘉義縣義竹鄉今年高粱田景象再現，逾400公頃取得產銷履歷驗證，獲與金酒公司合作。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣義竹鄉今年高粱田景象再現，逾400公頃取得產銷履歷驗證，獲與金酒公司合作。記者呂慧瑜／攝影

農民 農會 產銷履歷

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