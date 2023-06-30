嘉義縣市敬老、愛心卡明起開放搭台鐵 補助額縣比市多10倍

嘉義縣市持敬老卡65歲以上長者，以及持愛心卡身心障礙民眾，明天起新增開放搭乘台鐵，台鐵嘉義火車站設專用通道、刷卡機，但縣市共同生活圈，縣市府補助額差10倍，嘉縣補助單趟台鐵車次200點（1點等於1元），嘉市只補助20點，落差大 嘉縣老人、身心障礙者開心，嘉市老人、身心障礙者抱怨「怎麼差那麼多、20點搭火車能去那鵝，太少了！」

嘉縣社會局說，持敬老卡、愛心卡民眾（含陪伴者）共6萬多人，每月補助1000點，偏遠阿里山鄉、大埔鄉補助1200點，可搭乘縣公車、客運及新營客運、阿里山客運、興南客運、嘉市國光電動公車、鄉鎮幸福巴士（幸福小黃）。7月1日起敬老卡、愛心卡補助擴及台鐵，鼓勵乘坐長途交通運輸。

縣民可從台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站上車，前往外縣市或從外縣市搭回前述六站，都可使用點數付車資，單趟最高扣抵200點，優先由補助點數扣抵，超出點數上限金額由電子錢包（自行儲值金）支付。

社會局表示，台鐵單趟補助最高200點，鼓勵長者、身心障礙者走出戶外，跨城鄉旅行社交訪友，有益身心健康，帶動觀光發展。陳姓老人、林姓身障人士說，新增台鐵火車可搭，又有200點補助，可以開心出外走走。