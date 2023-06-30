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嘉市新榮戲院熄燈近4年建商買地建住宅大樓 老戲院將拆除走入歷史
嘉義最後一間二輪片戲院新榮戲院，2019年9月30日關門熄燈，戲院基地用途引人關切，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團買下戲院基地，計畫興建電梯住宅大樓，日前在戲院大樓高掛看板，宣告新榮戲院即將拆除走入歷史，連同明天將拆除的唯一木造老戲院國寶戲院，2間老戲院消失，將成為嘉義人的回憶。
隨著數位影音科技、視聽娛樂業發展進步，經營二輪片戲院新榮戲院，多年前就傳出有意熄燈出售，直到2019年戲院老闆江金富證實有買家接手，戲院陪伴嘉義人37年，帶給觀眾歡笑聲與感動淚水，如今建商買下將拆除蓋住宅大樓，新榮戲院將消失，讓嘉義人感到不捨。
根據台灣圖書室文化協會出版「嘉義市老戲院踏查誌」，書中記錄新榮戲院故事，新榮戲院1982年營運，是一座獨棟3層樓鋼筋混凝土建築，開業以播放二輪片為主，有3個放映廳，嘉義觀眾喜歡看動作片、科幻片，新榮雖是二輪戲院，播映電影常獲得觀眾極高評價。
承億集團說，新榮路新榮戲院基地面積224.5坪，計畫蓋電梯住宅大樓，預計9月底公開預售，8月底會在原址，舉辦新銳藝術家雕塑、畫作聯展。在地臉書社群發布新榮戲院被承億集團買下，預定蓋住宅大樓消息，引發網友熱烈討論，有網友感傷老戲院一間間消失，有人說，城市發展往前進，有人說，目前營建成本1坪約20萬元，新建大樓售價每坪逾20萬元，老戲院建案未公開先轟動。
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