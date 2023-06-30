阿里山林鐵明年上半年全線通車 北門車站飯店古蹟整修工程啟動

嘉義阿里山林業鐵路遭2009年莫拉克風災，以及2015年風災重創，歷經長達14年修復，預定明年上半年全線通車營運，行政院將投入60億元打造阿里山為國家山林瑰寶，配合全線通車及大阿里山建設計畫，阿里山林鐵及文資處啟動北門車站、古蹟北門驛整修工程，預定明年6月前陸續完工，閒置10餘年的北門車站麗星大飯店，辦理促參招商營運。

行政院長陳建仁5月22日到嘉義市，視察阿里山林鐵及文資處的嘉義製材所宣布，大阿里山地區將投入60億元建設計畫，打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。林務局長林華慶說，阿里山林鐵先後遭受莫拉克、2015年風災影響，42號隧道嚴重崩塌，經評估須新建隧道，2021年1月動工，預計11 月完成隧道基礎工程，明年上半年正式通車營運。

林務局2006年委由宏都阿里山國際開發公司，辦理阿里山林鐵三合一BOT案，包含阿里山林鐵營運、阿里山森林遊樂區沼平觀光旅館的興建暨營運、北門車站多目標使用的興建暨營運等。2009年莫拉克風災，林務局與宏都阿里山國際開發公司發生履約爭議，雙方終止BOT打官司。

2021年在台南高分院調解，終結12年履約爭議，宏都設定地上權斥資8億元興建的北門車站麗星大飯店，由林務局以7.58億元價購，阿里山林鐵文資處辦理飯店促參案，本月完成可行性評估，目前進行先期規畫，預計11月底前公告招商。