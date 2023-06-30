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嘉市防淹水 議員籲普設雨撲滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
防瞬間強降雨，嘉義市已挖好2座滯洪池，圖為後庄滯洪池。圖／嘉義市政府提供
防瞬間強降雨，嘉義市已挖好2座滯洪池，圖為後庄滯洪池。圖／嘉義市政府提供

瞬間強降雨常造成嘉義市局部地區淹水，汛期到來，市府加強排水溝清淤、增加透水舖面，有議員建議，應透過積淹水熱點分析，易淹水低窪處設滯洪池，加上普設雨水撲滿；對此，市府工務處表示，已做好2處滯洪池、1處施工中，並評估鐵路高架後5處填平的地下道可否做滯洪池。

市議員蔡文旭說，滯洪池是在溪流、低窪處開挖池塘，暫時儲存雨水，降低尖峰雨量對低勢區帶來傷害，而目前降雨愈來愈不穩定，水資源又珍貴，有必要推廣普遍設立雨水撲滿，例如在湖子內、劉厝里的新開闢公園，或汙水下水道建置時於市郊建造大型地下水撲滿，市府也應鼓勵學校、社區發展協會來設水撲滿。

市府工務處說，現有北排滯洪池、後庄滯洪池2座滯洪池，建國二村滯洪池正施工中，另評估鐵路高架化完工後，林森西路等5處地下道可否作滯洪池，也會嚴格要求開發單位維持出流管制設施功能正常。

工務處也指出，都市計畫區建物新建、改建未達2公頃，雖免提出流管制計畫書，仍須依「建築物設置透水保水或滯洪設施適用範圍及容量標準」，設透水、保水或滯洪設施，經統計市區11個公園、35間學校，共46處有雨水撲滿，市府及所屬各機關學校38處設雨水貯集設施。

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