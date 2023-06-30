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南科3期動土 一半土地被「預定」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
副總統賴清德（左二）昨天出席南部科學園區台南園區3期擴建工程動土典禮，預計2026年完工。記者莊曜聰／攝影
副總統賴清德（左二）昨天出席南部科學園區台南園區3期擴建工程動土典禮，預計2026年完工。記者莊曜聰／攝影

南部科學園區台南園區從業人員超過8萬人，行政院核定園區西南側的新市區台糖看西農場開發做3期園區，占地84.5公頃，副總統賴清德昨出席動土，喊話半導體產業串連更完整；園區將引進半導體、精準健康、智慧機械等產業，預計2026年完工、創造4900個就業機會，年產值估計達392億元。不過在地里長籲，要確保對周遭的干擾降到最低。

據了解，3期園區讓半導體業下游及衛星廠也可就近設點，包括帆宣系統科技、漢民科技、家登精密等廠商都表達進駐意願，反應熱絡，有一半土地已被「預定」，廠商建廠將與園區公共工程施工同步進行。

賴清德南下出席動土儀式，致詞說回憶擔任台南市長、行政院長時，與相關單位合力，先後協助解決台積電先進製程擴廠所需的水、電問題，讓台積電能落腳台南，也讓南科成為半導體產業聚落，南科3期的推動要讓半導體產業上、中、下游的串連更趨完整。

國科會主委吳政忠說，南科3期將在半導體及相關產業架構下，持續推動智慧機械及精準健康兩大產業，引導園區廠商升級智慧製造技術，在資訊與通信科技及生醫的技術基礎下，發展精準預防、診對及智慧照護等產業，跟上數位轉型的潮流。

由於台糖看西農場內還有距今2000年到500年間的疑似蔦松文化八角寮遺址，加上原本就有的螢火蟲、環頸雉生態，3期園區開發也避開13公頃土地；新市豐華里里長謝成說，對於地方建設樂觀其成，但工期長，恐常有大車出入，希望確保居民安全、將干擾降到最低。

南科管理局長蘇振綱說，3期分階段開發，針對廠商施工部分會做好噪音管制及工安維護、道路修繕等，將周邊聚落影響降到最低。南科1、2期面積合計約1043公頃，141家廠商進駐趨飽和，有台積電5奈米、3奈米廠相繼投產，群聚效應明顯。

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