雲林「雲溉肥」製程升級 明年上市

雲林縣家戶垃圾近3成是廚餘、加上果菜市場的生廚餘，每日產生的生和熟廚餘30至40公噸，縣府為去化委託業者製成有機質肥料「雲溉肥」，免費開放社區、小農、學校申請使用，反應熱烈，去年10月取得農委會肥料登記證。縣府表示，明年將上市販售，優於市價回饋民眾。

雲林縣環保局長張喬維說，3年多來供應約4800公噸雲溉肥，有小農使用後生產的友善蔬果獲五星級飯店選用食材，食善循環有助土地永續。

古坑鄉樟湖張師傅生態紅茶園原本使用市面上的有機肥料，園主張定國說，成本高加上近年漲幅大，改用雲溉肥，具養地功能，對生態圈也友善；耘耕自然有機農園創辦人林富源也用此灌溉農作物，認為生產的蔬果口感、風味更好；二崙湳仔社區、大埤豐田社區及部分學校為推廣食農教育也有使用。

雲林縣府委託南亞公司製造雲溉肥，南亞塑膠工業資源回收處長林澤銓說，傳統製程約須2至3個月，日本參訪後開發1套處理系統，製程縮短至35天，現每日約產製4.2至5.6公噸的雲溉肥；張喬維說，南亞去年再斥資4億多元蓋新廠房，近期通過環評後即可運作，技術升級製程只要8天，處理廚餘量從原本每日30公噸增為60公噸、產製率可從14%再提升。