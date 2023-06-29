南市今年首批地籍清理代為標售 出脫7標達5千7百萬

台南市政府地政局今天辦理112年度第1批地籍清理代為標售作業，本次公告標售共計16標，共計9封標單競標，順利脫標7標，得標總金額達5千7百餘萬元，其中中西區府中街附近商業區土地每坪標脫單價24.3萬元，以及新市區光明街附近住宅區用地每坪單價23.4萬元，西港區南中街附近住宅區用地每坪單價1.8萬元，新化區中興路附近農業區土地每坪標脫單價1.9萬元。

市長黃偉哲表示，為解決台灣光復初期遺留的地籍登記不完整及現行法令規定不符等問題，依照地籍清理條例規定，本次被歸類為地籍清理類型土地，4筆屬於以神明會名義登記，無法確認土地所有權人；有3件因登記名義人姓名、住址記載不全不符未能更正繼承者，長期以來遭占用而無法處分，肯定地籍清理協助民眾活化土地並釐清產權問題。

地政局長陳淑美表示，地籍登記不完整或與現行法令規定不符土地，超過期限而仍未依相關法規辦理權屬釐清者，由市府地政局配合內政部地籍清理作業代為標售，自今年2月8日修法後未能順利標售而囑託登記為國有土地者，依規定只能申請發還土地，希望繼承人盡早辦理更正繼承以維護自身權益。

地政局長陳淑美說，本次標出新化區的農業區土地最小面積30平方公尺(9.075坪)，持分1分之1，標出總價17.3萬元；新市區的農業區(附)土地最大面積1068.15平方公尺(323.115坪)，持分1分之1，標出總價3318.6萬元，均屬於土地權利內容不符，並且長期被佔有使用，於地籍清理條例代為標售協助下，依土地使用人意願，分割後利於投標，促進農業土地活化再利用。