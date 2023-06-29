百箱芒果送南市2偏鄉國中 太子國中主任揪團送愛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營太子國中學務主任周俊豪等人邀多名好友一起採購新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，轉贈給太子國中、後壁國中偏鄉學生享用。圖／新化大坑休閒農場提供
台南新營太子國中學務主任周俊豪等人邀多名好友一起採購新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，轉贈給太子國中、後壁國中偏鄉學生享用。圖／新化大坑休閒農場提供

台南市新營太子國中學務主任周俊豪今邀多名好友一起採購新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，轉贈給太子國中、後壁國中偏鄉學生享用，除幫助果農傳遞愛心，也讓學子們品嘗金煌芒果好滋味。

周俊豪老家務農，深知果農辛苦、邀好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工業技術研究院博士郭秦輔等好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給太子國中、後壁國中學生們享用傳達愛心，也幫助農民。

新化大坑農場盛產金煌芒果由園主蔡澄文及90歲母親親自栽種，已傳承四代，以品質佳累積口碑，蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺偏鄉低收入戶，也盼集結更大外界力量，讓社會共好。

新化大坑休閒農場盛產金煌芒果由園主蔡澄文及90歲母親親自栽種，已傳承四代。圖／新化大坑休閒農場提供
新化大坑休閒農場盛產金煌芒果由園主蔡澄文及90歲母親親自栽種，已傳承四代。圖／新化大坑休閒農場提供

芒果 愛心 偏鄉 台南 低收入戶

延伸閱讀

課後身心障礙學生照顧專班不打烊 南市每年投入7百萬

小小森林復育師 南市土城國小建置宮脇森林

遠東科大資遣61人南市勞工局證實已收到大量解僱計畫書

不滑手機專注作畫不想下課 南市偏鄉小校走讀菊島

相關新聞

南科三期動土招商預計2026完工 一半土地已被相中

台南科學園區三期擴建工程今午舉行動土，基地面積近85公頃，中央投入74.39億元分階段開發，未來將引進半導體、精準健康、...

照服員重摔重度腦麻兒…長照機構疑勸父母「不能有情緒」 院方回應了

台南市議員林燕祝日前接獲9歲身心障礙男童家長投訴，遭台南奇美醫院附屬長照居服機構的居家照服員施虐，社會局訪視無下文。市長...

光電業者擬台南柳營區設置儲能場 居民拉布條抗議

有光電業者計畫在柳營區台糖副產加工廠對面設置儲能場，因鄰近住家地方反對聲浪不歇，居民今下午聚集拉布條抗議，將籌組自救會抗...

廚餘真的能變黃金！雲溉肥明年將上市 定價曝光

雲林縣家戶垃圾中近3成是廚餘，日產量超過30公噸，縣府為了去化，與南亞公司合作，克服脫油、去水技術製成有機質肥料「雲溉肥...

華山安排孤老遊南美館 7旬嬤卸下心防吐露過往

華山基金會台南市中西區愛心天使站在地服務已滿15年，今天在台南市美術館2館舉辦「建站15周年感恩茶會」，邀請華山服務的長...

破百例！台南市登革熱今達102例 疫情嚴峻多區擴散

台南市今天登革熱病例破百，累計本土確診病例達到102例，疫情雖沒完全失控，但已超出市長黃偉哲之前期待的「百例以內」，也顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦