百箱芒果送南市2偏鄉國中 太子國中主任揪團送愛
台南市新營太子國中學務主任周俊豪今邀多名好友一起採購新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，轉贈給太子國中、後壁國中偏鄉學生享用，除幫助果農傳遞愛心，也讓學子們品嘗金煌芒果好滋味。
周俊豪老家務農，深知果農辛苦、邀好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工業技術研究院博士郭秦輔等好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給太子國中、後壁國中學生們享用傳達愛心，也幫助農民。
新化大坑農場盛產金煌芒果由園主蔡澄文及90歲母親親自栽種，已傳承四代，以品質佳累積口碑，蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺偏鄉低收入戶，也盼集結更大外界力量，讓社會共好。
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