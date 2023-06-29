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光電業者擬台南柳營區設置儲能場 居民拉布條抗議
有光電業者計畫在柳營區台糖副產加工廠對面設置儲能場，因鄰近住家地方反對聲浪不歇，居民今下午聚集拉布條抗議，將籌組自救會抗爭到底。據知，業者已獲中央核准，台南市政府經發局表示，將持續要求業者強化跟地方溝通。
該光電儲能場，分屬兩家能源公司，在屬於乙種工業用地台糖土地分別設置2公頃與3公頃儲能場，今年4月17日業者在柳營區公所要求下舉辦說明會，遭居民一面倒反對。
業者原今下午再次舉行說明會，因故臨時取消，擇日再辦理。居民依原計畫動員前往表達反對立場，並頭綁抗議布條，高掛「反對設立儲能電廠」抗議白布條，高喊「選址不當」、「異地選址」、「柳營不要毒瘤」白色布條，在理性表達訴求後，約40分鐘離開，未來將籌組自救會，持續抗爭到底。
市議員蔡育輝下午也前往力挺居民，則要求中央應速修法，建議將儲能場設置地點，由現行距離住家30公尺，提高到1公里以上，這樣才能有效保障市民生命財產安全。
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