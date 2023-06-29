台南遠東科大傳大量解僱 勞工局：維護勞工權益

遠東科技大學傳出61名員工被資遣只做到8月，並將有下一波裁員，台南市勞工局表示，會維護勞工權益並協助失業問題，近期內會前往輔導說明勞工權益、就業輔導及職業職業訓練相關訊息。

勞工局說，遠東科大今年5月30日致電勞工局表示因少子化，嚴重影響學校的招生，學校財務出現虧損，擬預計解僱60餘名勞工，諮詢有關大量解僱計畫書填寫及通報的相關規定。經勞工局輔導後，該校於6月14日函送大量解僱計畫書，以虧損或業務緊縮原因，將於7月31日解僱6人，8月15日解僱53人、8月31日解僱2人，總計3批次解僱61人。

勞工局於6月17日函請遠東科大進行勞資自治協商，該校回復勞工局的協商紀錄疑似資方單方面報告，未見參與人員簽署的文件，針對其瑕疵部分，勞工局將要求其補正。另有關被資遣勞工即將面臨失業問題，勞工局將近期內入廠輔導說明勞權益、就業輔導及職業職業訓練相關訊息。

校方指出，申報大量解聘61位都是編制外人員，因原本教職員工數是8000名學生的規模，目前學生不到4000名，會造成學校財務的負擔，以優於勞基法辦理資遣，並加發2.5個月離職慰問金，並協助求職轉業；傳出學校要易主是不正確的消息，董事會運作都正常，是朝向轉型做準備，學校有跟聯電合作尋求支援進行工程學院轉型，配合產業人才的需求。

校方說，未來學生約維持2000人至2500人規模，學校將轉型與聯電合作的「半導體學院」，及針對少子、高齡化，以及長照政策等趨勢，成立「大健康管理學院」，尋求與企業合作的模式，企業有職缺就招收對等的學生來培育成專業人才，入學即就業，畢業就馬上可以銜接到職場，學用沒有落差。