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華山安排孤老遊南美館 7旬嬤卸下心防吐露過往

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
華山基金會台南市中西區愛心天使站今天在台南市美術館2館舉辦「建站15周年感恩茶會」。圖／中西區愛心天使站提供
華山基金會台南市中西區愛心天使站今天在台南市美術館2館舉辦「建站15周年感恩茶會」。圖／中西區愛心天使站提供

華山基金會台南市中西區愛心天使站在地服務已滿15年，今天在台南市美術館2館舉辦「建站15周年感恩茶會」，邀請華山服務的長輩欣賞展覽，也在美術館頂樓象徵天空公園的南美春室品茶，回味舊時美好時光。

70歲獨居在中西區的林阿嬤，經濟拮据、患有憂鬱症，生活沒有重心，自從華山基金會開始提供定期關懷訪視、陪伴就醫等服務，阿嬤逐漸卸下心防，林阿嬤提到：「過往這裡是她和已故先生散步的地方，家人陸續離開，自己也沒有兒女，感謝華山一路陪伴。」

台南市議員蔡宗豪協助連結美術館，讓孤老能走出戶外，台南市美術館林秋芳館長、台南市中西區公所汪慶龍區長等來賓均蒞臨致意，南美春室更是提供場地及熱茶，除了讓阿公阿嬤們好好品茶外，也能感受藝術氣息及美麗建築的氛圍。

中西區愛心天使站表示，15年來已陪伴近270位弱勢長輩，疫情趨緩，華山除常年服務外，將陸續舉辦活動，讓長輩能走出家門。

台南 美術館 阿嬤 華山基金會 獨居

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