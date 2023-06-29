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照服員重摔重度腦麻兒 南市社會局：已重罰9萬停業半年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林燕祝日前揭露照服員動作粗暴重摔重度身障孩子，甚至疼痛到哭出來。圖／翻攝
台南市議員林燕祝日前揭露照服員動作粗暴重摔重度身障孩子，甚至疼痛到哭出來。圖／翻攝

台南市議員林燕祝日前在市政總質詢時，指某照護機構的居服員到宅服務一名腦麻、癲癇孩子，動作粗暴，將孩子用丟的，粗暴行為失當，心靈導師田安琪今在臉書貼文指控這不是照顧，這是虐待！家長要求該醫院長照機構出面道歉並給予實質交代，社會局說，已將該照服員停職並依違反兒權法及長照服務法進行裁罰9萬元，也轉介其他機構繼續服務。

市長黃偉哲日前在議會回覆議員也說，已停止該居服員的職務，另涉及兒少法以及相關法令部分，也會移送法辦。社會局也依照兒少法罰緩9萬，居家照顧服務員也予以停業，最高會到達12個月。另社會局整個處理的流程，是否有處理不當的問題，已移交政風單位查處。

社會局表示，5月底該家私立居家長照機構接獲家屬反映，照服務員疑有不當照顧兒少情形，當日已立即暫停該照服員的照顧工作，並媒合其他照服員接續照顧事宜。調查後確認該照服員有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及長照服務法第44條規定，已於6月21日依違反兒權法裁處新台幣9萬元罰鍰，並依長期照顧服務法處該照服員停業半年處分。

社會局說，後續也將持續加強照顧服務員及照顧管理專員對特殊障礙服務個案相關在職教育訓練，以提高類似服務案件之敏感度。針對特約長照機構，社會局將持續無預警實地查核，如查有異常狀況，將依相關規定，進行費用扣減或計點，嚴重者將終止契約。　

家長向林燕祝投訴，兒子因基因病變導致腦性麻痺及罹患癲癇，9歲仍無法行走，全面發展遲緩且無口語能力，生活也無法自理，每3天就要幫孩子解便，今年3月以來，在孩子身上發現大大小小的瘀青與傷口，經調閱家中監視器影帶發現，照服員動作粗暴甚至將孩子重摔，孩子疼痛到哭出來。

田安琪臉書貼文指這是她認識13年的學生，孩子因基因突變導致重度智能不足、骨骼連接脆弱、以及重度癲癇，除了每幾分鐘就有癲癇大發作、也沒有基本語言及辨識能力，並且無法站立。因此，3年前請了某醫院附屬長照居服機構照服員到家中照顧孩子，上個月開始發現孩子身上多處瘀青，調出監視器察看，赫然發現孩子被推、拖、重摔。但長照機構竟然勸家長不要有情緒，不然處理會破局，還會危害到其他需要長照的家庭，令父母極度心痛與憤怒。

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