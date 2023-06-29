課後身心障礙學生照顧專班不打烊 南市每年投入7百萬

台南市辦理身心障礙學生課後及寒暑假身心障礙專班已超過10年，今年寒假國中小共有71校申辦，這次暑假班正申請中，也相當踴躍，申請校數會更多市長黃偉哲希望讓身心障礙學生，寒暑假也能享有特教服務使家長安心。

教育局長鄭新輝表示，放寒暑假是學生最期待的事，但對於中、重度身障孩子的家庭，身障學生無人照顧是最令人困擾問題；為減輕家長負擔，寒暑假身心障礙學生照顧專班自開辦以來受到很大迴響。長年辦理身心障礙課後照顧專班挹注相當多經費，每年投入至少700多萬元，希望落實對身障學生的照顧，減輕家長照顧負擔與經濟壓力，完善特殊服務與照顧。

復興國中特教組長楊佳霖說，為了讓特教學生能在寒暑假受到妥善的照顧，也讓家長能夠安心工作，復興國中行政團隊每年積極向教育局申請辦理寒暑假課後照顧班，今年暑假辦理時間40天，特教老師們也用心指導特教生，讓家長在工作上無後顧之憂。

永康國小輔導主任詹榮原及特教組長邱幸儀表示，學校每年皆辦理身心障礙課後照顧專班，特教老師善用教育局補助經費所製作的的教材教具資源媒材，設計多樣化的課程內容，教導學生簡易點心製作、訓練生活自理、餐後整理、體能訓練、美勞創作、社會技巧等豐富多元課程，讓孩子fun暑假、學習不間斷，也讓家長無後顧之憂能安心工作。

張姓家長說，孩子放學後常開心分享課堂製作的創意紅包以及紙黏土等各項創意作品，心中充滿成就感，期待未來能持續辦理，讓孩子參加課後照顧班。