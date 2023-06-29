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華山基金會迓媽祖嘉年華 90歲阿嬤穿古裝「粉黛登場」
華山基金會舉辦迓媽祖也瘋狂趣味嘉年華，今在嘉義縣立體育館熱鬧登場，90歲阿嬤穿上古裝粉黛登場，220名長者齊聚，活動筋骨、變裝踩街，共總年齡破1萬歲，還有擲筊大賽、摸彩，朴子配天宮樸仔媽蒞臨坐鎮，保佑民眾平安健康。
民雄農工熱鬧舞龍開場，為踩街拉開序幕，18鄉鎮天使站緊接著帶領變裝長者進場，90歲蔡侯阿妹、80歲康詹美月及多名長者換上古裝，化上亮麗彩妝，額頭貼上裝飾亮片，長者們佝僂著身子，一步一腳印完成踩街，獲得全場喝采。
嘉年華吸引許多單位共襄盛舉，民間單位提供免費剪髮、掏耳、按摩等，縣警局刑警大隊宣導防詐，提供防走失指紋捺印服務；縣長翁章梁也到場，帶領大家一起雙手合十，向媽祖祈求平安健康。
朴子配天宮董事長蔡承宗說，華山基金會舉辦迓媽祖趣味嘉年華，邀請新港奉天宮樸仔媽共襄盛舉，讓長者們一起迓媽祖，今天與董監事會一起共襄盛舉，希望長者及愛心團體都受到媽祖庇佑。
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