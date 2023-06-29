快訊

下班注意！14縣市大雨特報 7縣市慎防大雷雨

今晚登場！Zenfone 10最終爆料版本曝 5色爭豔、6大特色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華山基金會迓媽祖嘉年華 90歲阿嬤穿古裝「粉黛登場」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，90歲蔡侯阿妹（前排左四）、80歲康詹美月（前排右四）今天盛裝打扮。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，90歲蔡侯阿妹（前排左四）、80歲康詹美月（前排右四）今天盛裝打扮。記者黃于凡／攝影

華山基金會舉辦迓媽祖也瘋狂趣味嘉年華，今在嘉義縣立體育館熱鬧登場，90歲阿嬤穿上古裝粉黛登場，220名長者齊聚，活動筋骨、變裝踩街，共總年齡破1萬歲，還有擲筊大賽、摸彩，朴子配天宮樸仔媽蒞臨坐鎮，保佑民眾平安健康。

民雄農工熱鬧舞龍開場，為踩街拉開序幕，18鄉鎮天使站緊接著帶領變裝長者進場，90歲蔡侯阿妹、80歲康詹美月及多名長者換上古裝，化上亮麗彩妝，額頭貼上裝飾亮片，長者們佝僂著身子，一步一腳印完成踩街，獲得全場喝采。

嘉年華吸引許多單位共襄盛舉，民間單位提供免費剪髮、掏耳、按摩等，縣警局刑警大隊宣導防詐，提供防走失指紋捺印服務；縣長翁章梁也到場，帶領大家一起雙手合十，向媽祖祈求平安健康。

朴子配天宮董事長蔡承宗說，華山基金會舉辦迓媽祖趣味嘉年華，邀請新港奉天宮樸仔媽共襄盛舉，讓長者們一起迓媽祖，今天與董監事會一起共襄盛舉，希望長者及愛心團體都受到媽祖庇佑。

華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，吸引愛心店家提供剪髮、掏耳等服務。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，吸引愛心店家提供剪髮、掏耳等服務。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，吸引愛心店家提供剪髮、掏耳等服務。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，吸引愛心店家提供剪髮、掏耳等服務。記者黃于凡／攝影
華山基金會今在嘉義縣立體育館舉辦迓媽祖嘉年華，縣長翁章梁敲鑼開場。記者黃于凡／攝影
華山基金會今在嘉義縣立體育館舉辦迓媽祖嘉年華，縣長翁章梁敲鑼開場。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，嘉義縣警察局向長者宣導防詐，也協助捺印防走失指紋。記者黃于凡／攝影
華山基金會今舉辦迓媽祖嘉年華，嘉義縣警察局向長者宣導防詐，也協助捺印防走失指紋。記者黃于凡／攝影

媽祖 華山基金會 朴子 翁章梁

延伸閱讀

漢服古裝美女慘遭「繫狗鍊」十八禁影片曝光 她發文認戀愛腦越過底線

鹿野高台熱氣球嘉年華 空品區管制違者最高罰6萬

桃園城市變裝嘉年華 蘇俊賓：打造Cosplay最友善城市

炎亞綸擔綱台東熱氣球閉幕壓軸 縣府今決定撤換！

相關新聞

華山安排孤老遊南美館 7旬嬤卸下心防吐露過往

華山基金會台南市中西區愛心天使站在地服務已滿15年，今天在台南市美術館2館舉辦「建站15周年感恩茶會」，邀請華山服務的長...

破百例！台南市登革熱今達102例 疫情嚴峻多區擴散

台南市今天登革熱病例破百，累計本土確診病例達到102例，疫情雖沒完全失控，但已超出市長黃偉哲之前期待的「百例以內」，也顯...

照服員重摔重度腦麻兒 南市社會局：已重罰9萬停業半年

台南市議員林燕祝日前在市政總質詢時，指某照護機構的居服員到宅服務一名腦麻、癲癇孩子，動作粗暴，將孩子用丟的，粗暴行為失當...

課後身心障礙學生照顧專班不打烊 南市每年投入7百萬

台南市辦理身心障礙學生課後及寒暑假身心障礙專班已超過10年，今年寒假國中小共有71校申辦，這次暑假班正申請中，也相當踴躍...

華山基金會迓媽祖嘉年華 90歲阿嬤穿古裝「粉黛登場」

華山基金會舉辦迓媽祖也瘋狂趣味嘉年華，今在嘉義縣立體育館熱鬧登場，90歲阿嬤穿上古裝粉黛登場，220名長者齊聚，活動筋骨...

「你講咩話」香港言論自由粵語特展台南將開展

港版國安法實施近3年，「你講咩話？」香港言論自由粵語特展，明天將在台南市中西區沙鷗書屋開展，為期10天，由在台港人講真話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦