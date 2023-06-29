快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林是文化沙漠？ 攝影家的鏡頭顛覆眾人想像

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林攝影比賽獲獎作品即日起在縣府文化觀光處1樓長廊策展，為期1個月，另有免費明信片可索取。記者陳苡葳／攝影
雲林攝影比賽獲獎作品即日起在縣府文化觀光處1樓長廊策展，為期1個月，另有免費明信片可索取。記者陳苡葳／攝影

雲林攝影比賽前2年受疫情影響停辦，縣府今年復辦，並增加「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽，共吸引2000張作品參賽，文化觀光處今天舉辦頒獎典禮，表揚48名獲獎人；攝影資歷30多年的趙順景不相信雲林是文化沙漠，近年經常南下拍攝雲林風景，此次以「落羽松之美」獲得自然組第1名，行銷觀光景點。

雲林縣生態景觀多樣、人文風情豐富，文化觀光處2019年起舉辦雲林攝影比賽，第3屆延宕2年舉辦，以「雲林攝影比賽-留存雲林之美」暨「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽強勢回歸，果真吸引全國攝影好手參賽。

評審吳鴻森表示，此次攝影比賽分為3組作品徵件，讓參加者聚焦明確找到拍攝主題，2000件作品的水準極高，每組頒發金、銀、銅獎及佳作共9張，換算後等同入選作品不到百分之二，競爭相當激烈，每張脫穎而出的照片都值得觀眾細細品味，欣賞到不同角度的雲林之美。

文觀處長陳璧君說，雲林攝影比賽獲獎作品即日起在文觀處1樓長廊策展，為期1個月，璀璨40聚焦雲林則於10月在展覽廳展出；另特製雲林風景明信片供民眾免費索取，寄送親友或留作紀念皆宜，數量有限，索完為止。

擅長人文紀實的攝影家吳坤富，是國內大小攝影比賽常勝軍，其攝影資歷超過半世紀，他認為，攝影是在為台灣做紀錄，尤其故鄉很美，也是自己最有感情的地方，若歷史透過口述顯得抽象，有感「影像最真實」，因此他的拍攝手法捨棄科技輔助，只利用現場地形、地物，如山丘、陸橋等拍攝而成，獲頒人文組第2名及佳作2獎。

「比雲林人還了解雲林」的攝影家趙順景自詡「照風景」，喜歡拍攝風景影像，「追松」多年的他，以空拍機拍攝雲林縣落羽松景點，取景角度及構圖鮮明，獲頒自然組第1名，希望透過自己的鏡頭，翻轉雲林文化沙漠刻板印象。

雲林縣文化觀光處今天舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」暨「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽頒獎典禮，表揚48名獲獎人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣文化觀光處今天舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」暨「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽頒獎典禮，表揚48名獲獎人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文化觀光處將攝影比賽獲獎作品製成風景明信片，免費提供民眾索取。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文化觀光處將攝影比賽獲獎作品製成風景明信片，免費提供民眾索取。記者陳苡葳／攝影
擅長人文紀實的攝影家吳坤富（右）是國內大小攝影比賽常勝軍，其攝影界資歷超過半世紀，今獲頒人文組第2名及佳作2獎。記者陳苡葳／攝影
擅長人文紀實的攝影家吳坤富（右）是國內大小攝影比賽常勝軍，其攝影界資歷超過半世紀，今獲頒人文組第2名及佳作2獎。記者陳苡葳／攝影
「比雲林人還了解雲林」的攝影家趙順景（右）自詡「照風景」，「追松」多年的他，以空拍機拍攝雲林縣落羽松景點，獲頒自然組第1名。記者陳苡葳／攝影
「比雲林人還了解雲林」的攝影家趙順景（右）自詡「照風景」，「追松」多年的他，以空拍機拍攝雲林縣落羽松景點，獲頒自然組第1名。記者陳苡葳／攝影

落羽松

延伸閱讀

改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流

「土尾組織」不法獲利年達上億 雲林瓦解傾倒廢土集團

沙灘排球、SUP、比基尼清涼一夏 雲林海洋音樂祭來了

不滿光電公司在淨水廠旁蓋升壓站 近百村民進雲林議會陳情

相關新聞

鼓勵性騷被害人 南市體育局女員工：勇敢活到光照進來

台南市市議員林燕祝質詢體育局長官性騷擾案，被害女員工透過律師聲明並未向議員陳情，呼籲政治人物不要藉由受害人的傷痛博取聲量...

影／台南登革熱持續延燒 部分住戶不願開門遭強制開鎖噴藥

台南市本土登革熱疫情持續升溫，國軍39化學工兵群今天出動30多位國軍，到台南市仁德區登革熱主疫區成功里協助噴藥。到中午已...

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置...

雲林是文化沙漠？ 攝影家的鏡頭顛覆眾人想像

雲林攝影比賽前2年受疫情影響停辦，縣府今年復辦，並增加「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽，共吸引2000張作品參賽，文化觀光處...

未停讓行人等新制6月30日上路 注意5大修正重點免受罰

為保障行人通行安全及加重嚴重影響道路交通安全違規行為的罰責，如汽車未禮讓行人、違規記點、無照駕駛、嚴重超速及增加13項民...

921後封閉 嘉義竹崎觀音瀑布7月16日重現風華

嘉義竹崎觀音瀑布是許多人的回憶，自921地震崩塌封閉多年，在各相關單位努力下，今年實現開園目標，7月16日全面開放，可直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦