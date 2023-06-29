雲林是文化沙漠？ 攝影家的鏡頭顛覆眾人想像

雲林攝影比賽前2年受疫情影響停辦，縣府今年復辦，並增加「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽，共吸引2000張作品參賽，文化觀光處今天舉辦頒獎典禮，表揚48名獲獎人；攝影資歷30多年的趙順景不相信雲林是文化沙漠，近年經常南下拍攝雲林風景，此次以「落羽松之美」獲得自然組第1名，行銷觀光景點。

雲林縣生態景觀多樣、人文風情豐富，文化觀光處2019年起舉辦雲林攝影比賽，第3屆延宕2年舉辦，以「雲林攝影比賽-留存雲林之美」暨「璀璨40聚焦雲林」攝影比賽強勢回歸，果真吸引全國攝影好手參賽。

評審吳鴻森表示，此次攝影比賽分為3組作品徵件，讓參加者聚焦明確找到拍攝主題，2000件作品的水準極高，每組頒發金、銀、銅獎及佳作共9張，換算後等同入選作品不到百分之二，競爭相當激烈，每張脫穎而出的照片都值得觀眾細細品味，欣賞到不同角度的雲林之美。

文觀處長陳璧君說，雲林攝影比賽獲獎作品即日起在文觀處1樓長廊策展，為期1個月，璀璨40聚焦雲林則於10月在展覽廳展出；另特製雲林風景明信片供民眾免費索取，寄送親友或留作紀念皆宜，數量有限，索完為止。

擅長人文紀實的攝影家吳坤富，是國內大小攝影比賽常勝軍，其攝影資歷超過半世紀，他認為，攝影是在為台灣做紀錄，尤其故鄉很美，也是自己最有感情的地方，若歷史透過口述顯得抽象，有感「影像最真實」，因此他的拍攝手法捨棄科技輔助，只利用現場地形、地物，如山丘、陸橋等拍攝而成，獲頒人文組第2名及佳作2獎。