鼓勵性騷被害人 南市體育局女員工：勇敢活到光照進來

台南市市議員林燕祝質詢體育局長官性騷擾案，被害女員工透過律師聲明並未向議員陳情，呼籲政治人物不要藉由受害人的傷痛博取聲量，林燕祝喊冤說是站在女性立場，不捨才站出來講話。被害人則說，站出來是要鼓勵其他人，活到陽光照進來的時候，內部已經調查。

南市議員林燕祝周一在議會質詢時爆料，南市體育局「最高層」長官對女員工伸鹹豬手摸屁股，涉及性騒擾，被影射的體育局長陳良乾喊冤「不是我！」被害女員工也澄清加害人並非陳局長， 且透過律師發表聲明並不願事件曝光。

律師黨苴睿昨天在臉書公開被害女員工「給我們的一封信」親筆信，今天進一步說明被害人的心情，是要鼓勵其他人，體制對被害人非常不公平，所以她希望大家努力活到有光照過去的時候，在黑暗的漩渦，希望大家勇敢活下去，大家也不孤單，也很感謝市政府已在處理中。

體育局女員工在親筆信中說，「一路走來很不容易，我們為了生活（或者說生存）努力地工作著。工作上有數不盡的業務，還有別人加諸的責任，偶爾雖然會犯點小錯，但無論是怎麼的情況下，無關乎能力、性別，或者穿著打扮等，這些都不是可以被性騷擾的理由。請不要感到自責，不要再檢討自己。」

「我很感謝替我發聲的朋友們，謝謝你們的勇敢給了我勇氣。所以希望這些話能夠給一直痛苦、害怕、不知如何是好的，還在黑暗漩渦的大家（還有我自己），再愛自己一點，我們沒有錯。不應該經歷這些事，我們值得更好的未來。」

被害人委任律師指出，性騷案目前市府已在調查中，受害者也婉拒過民代協助，但沒想到民代卻不顧當事人的感受，直接在議會上把事情爆出來，也批評民代不應該把性騷案拿來博聲量，呼籲政治人物「不要踩在他人的苦痛上做文章」。

林燕祝說，她並不知當事人是誰，是接獲自稱體育局員工的陳情信，希望幫同仁伸張正義。體育局高層發生這麼大的事情，她身為民代能默聲不講話嗎？她沒必要政治操作、博取聲量，更不涉政治鬥爭，純粹是基於民代的職責及同情才提出質詢，被這樣指控，覺得莫名其妙。