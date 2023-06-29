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影／台南登革熱持續延燒 部分住戶不願開門遭強制開鎖噴藥

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影
台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影

台南市本土登革熱疫情持續升溫，國軍39化學工兵群今天出動30多位國軍，到台南市仁德區登革熱主疫區成功里協助噴藥。到中午已噴藥近500戶。而仁德成功二街有部分住戶不願意開門，遭強制開鎖噴藥。13戶民眾因為懷疑自己感染登革熱，前往篩檢站抽血送驗。

仁德成功里之前已完成4輪室內登革熱防疫噴藥，但疫情仍持續擴散，因為噴藥人力不足，商請國軍化學兵協助第5輪噴藥。

成功里長鄭晴而表示，立委陳亭妃昨天到成功里察看防疫，發現不少民宅旁空地可能常有病媒蚊，提供1000罐防蚊液，今天由志工分送給有噴藥的住戶。而最近有民眾反映噴藥後感覺身體不適，經查這種霧狀藥劑對殺死塵蟎及細菌都有良好效果，不會殘留人體，請民眾不要擔心。

台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影
台南登革熱持續延燒，國軍三九化學兵群助家戶噴藥。記者周宗禎／攝影

登革熱

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