影／台南登革熱持續延燒 部分住戶不願開門遭強制開鎖噴藥

台南市本土登革熱疫情持續升溫，國軍39化學工兵群今天出動30多位國軍，到台南市仁德區登革熱主疫區成功里協助噴藥。到中午已噴藥近500戶。而仁德成功二街有部分住戶不願意開門，遭強制開鎖噴藥。13戶民眾因為懷疑自己感染登革熱，前往篩檢站抽血送驗。

仁德成功里之前已完成4輪室內登革熱防疫噴藥，但疫情仍持續擴散，因為噴藥人力不足，商請國軍化學兵協助第5輪噴藥。