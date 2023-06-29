南市老人健保費補助7月上路 黃偉哲再宣布「雙老支持」
台南市7月1日起將實施老人健保費補助政策、租金補貼政策、通勤月票政策，逐步實踐「青銀福利」、「便捷交通」等政策目標，台南市長黃偉哲在昨天市政會議表示，考量家庭照顧者的負擔需要減輕，推出夜間照護（勞雇安心計畫）及免費協助看護語言溝通服務後，再推動「雙老家庭健康支持服務」，讓身心障礙者及其家庭照顧者可以獲得社區藥局的送藥與健康諮詢幫助，減輕照顧負擔。
社會局表示，為協助照顧者減輕負擔，今年辦理夜間照護、免費看護語言溝通服務、家庭托顧員（身障者保母）、家庭照顧者支持服務（心理協談、到宅指導等），7月更首度開辦身心障礙照顧者「雙老家庭健康支持服務」，透過長照2.0用藥照顧計畫與社區藥局合作推動長者功能評估方案，來提供身心障礙家庭支持性的服務，減少照顧者的負擔。
社會局長盧禹璁指出，目前台南市35歲以上領有第1類（或合併有第1類）身障者約有1萬4千人，身障雙老家庭照顧者服務，即是針對此類身障者與60歲以上主要同住照顧者，經過社工到宅訪視後就能連結社區藥局藥師來協助檢視用藥情形、排送藥物、給予用藥安全指導等服務。家中如有需要照顧者，皆可撥打1966長照專線諮詢，社會局有專業的社工師與照顧管理專員，可以協助到案家評估，提供家庭照顧者合適的照顧協助方案。
黃偉哲表示，7月起將媒合社區藥局協助送藥給身障雙老家庭，藉此減輕身障者家庭照顧者老化的照顧負擔。據統計，身心障礙者在中年即可能開始出現老化現象，可能產生失智、精神疾病等徵兆，而這類身心障礙者的照顧者主要為父母，通常都已邁入高齡，在照顧上開始出現許多挑戰，特別是在就醫或者用藥部份容易遇到困難。因此，南市社會局結合社區藥局，在經過專業評估後，身心障礙者家庭可以在地得到用藥及健康支持服務，減輕雙老家庭的照顧負擔。
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