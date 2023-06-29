快訊

解密國軍獎勳章 國光勳章超稀有、殉職飛官為何都追贈忠勇勳章？

輝達警告：若美國禁止AI出口中國大陸 將永久喪失龐大商機

去年空降花蓮挨批「選輸就落跑」…賴清德子弟兵Kolas今捲不倫戀 恐衝擊全國選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

921後封閉 嘉義竹崎觀音瀑布7月16日重現風華

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義竹崎觀音瀑布7月16日將全面開幕，遊客現場購票，重現風華追青春回憶。圖／聯合報系資料照
嘉義竹崎觀音瀑布7月16日將全面開幕，遊客現場購票，重現風華追青春回憶。圖／聯合報系資料照

嘉義竹崎觀音瀑布是許多人的回憶，自921地震崩塌封閉多年，在各相關單位努力下，今年實現開園目標，7月16日全面開放，可直接購票入園參觀。在地人說，真的等太久了，能再有生之年，再次見證風華榮景，很幸福。

阿管處表示，園區內的步道及樓梯多，部分爬上坡較陡，具挑戰，民眾要適體力調整步伐；現場售票含清潔及保險費：一般民眾70元、學生、團體優待50元、65歲以上12歲以下30元、竹崎鄉民免門票。

嘉義觀音瀑布臉書粉專指出，7月16日周日風華再現，希望景點重啟以後，能夠再成為嘉義縣非常具有指標性的著名景點之一，更多細節資訊仍討論中，在開幕前會公告於臉書，期望大家的到來。

去年元旦試營運的嘉義觀音瀑布，在8個月內創造出7919人次預約遊程佳績，因園內邊坡持續落石情況，為維護遊客安全，去年9月起阿管處暫時封園，辦理「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」及新增休憩區遮雨棚。

原預計2月開園，但山區施工不易，加上縣府、鄉公所的整修166聯外道待完成，再各單位配合下，延至7月16日暑假開始，終於全面開幕，風華再現。

嘉義觀音瀑布因921地震造成崖壁崩塌封閉多年，多年來，在地方民代及居民積極爭取重振風光，由嘉縣府、嘉邑行善團、阿里山風景區管理處及嘉義林管理處等單位共同協力重建，逐步實現往日風采，打造出親近瀑布步道的新亮點。

嘉義竹崎觀音瀑布7月16日將全面開幕，遊客現場購票，重現風華追青春回憶。圖／聯合報系資料照
嘉義竹崎觀音瀑布7月16日將全面開幕，遊客現場購票，重現風華追青春回憶。圖／聯合報系資料照

延伸閱讀

內褲勒頸打死同病房患者 嘉義男更審判9年10月監護2年

嘉義市郊深夜大火木屋燒光 市府首創木屋管線更新補助

嘉義蘭潭、仁義潭水庫進水豐沛 8月底供水無虞

嘉義市鐵路高架西側都更啟動 市府揪在地居民參加辦2場說明會

相關新聞

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置...

921後封閉 嘉義竹崎觀音瀑布7月16日重現風華

嘉義竹崎觀音瀑布是許多人的回憶，自921地震崩塌封閉多年，在各相關單位努力下，今年實現開園目標，7月16日全面開放，可直...

南部登革熱本土案例遽增拉警報 嘉市成立巡查大隊勤查消毒防疫

台南市本土登革熱疫情持續上升，高雄市也出現本土病例，嘉義市鄰近高風險區域，雖無本土案例，仍超前部署，4月成立登革熱巡查大...

防積淹水打造韌性城市 嘉市議員要求市府開挖滯洪池普設雨水撲滿

汛期到來，極端氣候，瞬間強降雨常造成嘉義市局部地區淹水，市政府加強排水溝清淤，增加透水舖面，但議員蔡文旭認為，市府應透過...

暑假上圖書館也可這樣玩 台南安平讓大小朋友找樂趣

暑假快到了，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，結合語言、節慶、健康等元素用講座、手作等方式推出一連串兒童、親子、...

請黑琵吃Buffet 文蛤等19項水產獲黑琵牌、濕地雙標章

台南市政府農業局在七股區推廣友善養殖，今年有5名養殖戶的白蝦等19項水產獲台江國家公園管理處授權使用黑琵牌商標及內政部濕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦