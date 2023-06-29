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921後封閉 嘉義竹崎觀音瀑布7月16日重現風華
嘉義竹崎觀音瀑布是許多人的回憶，自921地震崩塌封閉多年，在各相關單位努力下，今年實現開園目標，7月16日全面開放，可直接購票入園參觀。在地人說，真的等太久了，能再有生之年，再次見證風華榮景，很幸福。
阿管處表示，園區內的步道及樓梯多，部分爬上坡較陡，具挑戰，民眾要適體力調整步伐；現場售票含清潔及保險費：一般民眾70元、學生、團體優待50元、65歲以上12歲以下30元、竹崎鄉民免門票。
嘉義觀音瀑布臉書粉專指出，7月16日周日風華再現，希望景點重啟以後，能夠再成為嘉義縣非常具有指標性的著名景點之一，更多細節資訊仍討論中，在開幕前會公告於臉書，期望大家的到來。
去年元旦試營運的嘉義觀音瀑布，在8個月內創造出7919人次預約遊程佳績，因園內邊坡持續落石情況，為維護遊客安全，去年9月起阿管處暫時封園，辦理「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」及新增休憩區遮雨棚。
原預計2月開園，但山區施工不易，加上縣府、鄉公所的整修166聯外道待完成，再各單位配合下，延至7月16日暑假開始，終於全面開幕，風華再現。
嘉義觀音瀑布因921地震造成崖壁崩塌封閉多年，多年來，在地方民代及居民積極爭取重振風光，由嘉縣府、嘉邑行善團、阿里山風景區管理處及嘉義林管理處等單位共同協力重建，逐步實現往日風采，打造出親近瀑布步道的新亮點。
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