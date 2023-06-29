防積淹水打造韌性城市 嘉市議員要求市府開挖滯洪池普設雨水撲滿

汛期到來，極端氣候，瞬間強降雨常造成嘉義市局部地區淹水，市政府加強排水溝清淤，增加透水舖面，但議員蔡文旭認為，市府應透過積淹水熱點分析，在淹水低窪處設滯洪池，結合學校社區普設雨水撲滿；市府工務處說，已開挖2處滯洪池、1處施工中，評估鐵路高架後，填平的地下道可否做滯洪池。

蔡文旭說，滯洪池是在溪流、低窐處開挖出池塘，在大兩來時將雨水暫時儲存，調節兩水漫淹速度，降低尖峰兩量對低勢區帶來傷害。滯洪池絕大多數為人造坑地，除收納洪水功能，也可充當遊憩功能，如公園、運動場，或做野生動物棲息地。

目前降雨越來越不穩定，水資源珍貴，嘉市有必要推廣普遍設立雨水撲滿。如湖仔內、劉厝里新開闢公園，北港路水資源中心附近，目前汙水下水道建置，可在市郊建造大型的地下水撲滿，市府應鼓勵學校、公家單位、社區發展協會設雨水撲滿。

市府工務處說，市區現有北排滯洪池、後庄滯洪池等2處滯洪池，目前建國二村滯洪池施工中，另評估鐵路高架化完工後，有5處地下道可否作滯洪池；另針對出流管制計畫審核，嚴格要求開發單位需維持出流管制設施功能正常。