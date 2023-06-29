快訊

女兒愈長大愈不像他…人夫驗DNA驚見是「同母異父雙胞胎」

陸掀起「琉球」熱 北京意圖染指沖繩？

我還能再看到幾次滿月？坂本龍一生前吐露的最後心聲

暑假上圖書館也可這樣玩 台南安平讓大小朋友找樂趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平圖書館迎暑假，7月起推出一系列閱讀活動，帶領大小朋友找樂趣。圖／安平圖書館提供
台南市安平圖書館迎暑假，7月起推出一系列閱讀活動，帶領大小朋友找樂趣。圖／安平圖書館提供

暑假快到了，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，結合語言、節慶、健康等元素用講座、手作等方式推出一連串兒童、親子、成人、樂齡及新住民等不同年齡層的活動，讓大家從7月到10月都能在圖書館找到不一樣的樂趣。

安平區長蕭泰華今天表示，安平圖書館從7月起陸續推出「A.B.C.D….接下是?」帶領小朋友進入英語與故事的饗宴；「科學小小實驗家」讓小朋友動手做簡單科學實驗，藉此實驗課本上學過的神奇原理；「今天一起動一動!」則是邀請專業醫師演講，透過手腳訓練，讓長者學習如何延緩失智和相關健康知識；「親手打造屬於家裡的植光花園!」和老師一起動手做植物苔球，妝點家中環境並親近植物。

還有「香港與台灣飲食文化差異大起底」，邀請台南人氣香港餐廳「寓點」主理人講解台港食材名稱差異及飲食文化不同，也幫助新住民快速融入台灣一般生活；「敲敲我的頭！」透過講師帶領小朋友訓練日常如何表達，增加親子之間相互了解，及學習上更進一步；「萬聖節Trick or Treat？」讓小朋友了解萬聖節的由來，並跟著老師一起要糖吃等系列活動。

蕭泰華說，此次活動期盼能讓各年齡層的族群都能來體驗，藉此能加強推廣館內書籍的使用率及借閱率，充分利用圖書館資源，達到多元閱讀推廣目的。有關各項活動舉辦日期、時間、地點及報名資訊，自即日起請至臺南市立圖書館(https://www.tnpl.tn.edu.tw/)-線上申辦-活動報名網頁內提供免費登錄參加，名額有限，額滿為止。

圖書館 親子

延伸閱讀

學生、親子客群回歸 陸暑假旅遊高峰將提前

高雄渡輪史努比FUN暑假 限定航班延至9月底

奧萬大周年慶迎暑假 「這5天」入園只要10元

新北29區圖書館活動不斷電 借百本可獲200元禮券

相關新聞

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置...

防積淹水打造韌性城市 嘉市議員要求市府開挖滯洪池普設雨水撲滿

汛期到來，極端氣候，瞬間強降雨常造成嘉義市局部地區淹水，市政府加強排水溝清淤，增加透水舖面，但議員蔡文旭認為，市府應透過...

暑假上圖書館也可這樣玩 台南安平讓大小朋友找樂趣

暑假快到了，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，結合語言、節慶、健康等元素用講座、手作等方式推出一連串兒童、親子、...

請黑琵吃Buffet 文蛤等19項水產獲黑琵牌、濕地雙標章

台南市政府農業局在七股區推廣友善養殖，今年有5名養殖戶的白蝦等19項水產獲台江國家公園管理處授權使用黑琵牌商標及內政部濕...

綠能屋頂成效低 嘉市改補助設置

因應能源轉型及中央能源政策，嘉義市府5年前起推動「綠能屋頂全民參與」，出租屋頂設光電板，但第2期參與的屋主案場不到20場...

雲林斗南火車站機車占道 縣府、公所找解方

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，壓縮行人空間且停車不易，鎮長沈暉勛昨天表示，縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦