暑假上圖書館也可這樣玩 台南安平讓大小朋友找樂趣

暑假快到了，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，結合語言、節慶、健康等元素用講座、手作等方式推出一連串兒童、親子、成人、樂齡及新住民等不同年齡層的活動，讓大家從7月到10月都能在圖書館找到不一樣的樂趣。

安平區長蕭泰華今天表示，安平圖書館從7月起陸續推出「A.B.C.D….接下是?」帶領小朋友進入英語與故事的饗宴；「科學小小實驗家」讓小朋友動手做簡單科學實驗，藉此實驗課本上學過的神奇原理；「今天一起動一動!」則是邀請專業醫師演講，透過手腳訓練，讓長者學習如何延緩失智和相關健康知識；「親手打造屬於家裡的植光花園!」和老師一起動手做植物苔球，妝點家中環境並親近植物。

還有「香港與台灣飲食文化差異大起底」，邀請台南人氣香港餐廳「寓點」主理人講解台港食材名稱差異及飲食文化不同，也幫助新住民快速融入台灣一般生活；「敲敲我的頭！」透過講師帶領小朋友訓練日常如何表達，增加親子之間相互了解，及學習上更進一步；「萬聖節Trick or Treat？」讓小朋友了解萬聖節的由來，並跟著老師一起要糖吃等系列活動。

蕭泰華說，此次活動期盼能讓各年齡層的族群都能來體驗，藉此能加強推廣館內書籍的使用率及借閱率，充分利用圖書館資源，達到多元閱讀推廣目的。有關各項活動舉辦日期、時間、地點及報名資訊，自即日起請至臺南市立圖書館(https://www.tnpl.tn.edu.tw/)-線上申辦-活動報名網頁內提供免費登錄參加，名額有限，額滿為止。