請黑琵吃Buffet 文蛤等19項水產獲黑琵牌、濕地雙標章

台南市政府農業局在七股區推廣友善養殖，今年有5名養殖戶的白蝦等19項水產獲台江國家公園管理處授權使用黑琵牌商標及內政部濕地標章雙重授權使用，農業局說，養殖戶們近年保育觀念提升，樂見「請黑琵吃Buffet」，人鳥共存，值得鼓勵。

七股沿海養殖魚塭是每年秋冬黑面琵鷺來台過冬重要棲地，在地漁民生態友善的養殖型態，為黑琵打造安全覓食環境，讓沿海魚塭成為冬候鳥的餐盤，也孕育出無數鮮美可口的水產，形成人與自然和諧共處最佳典範。農業局說，今(112)年七股地區共有楊典澔等5名養殖戶的白蝦、虱目魚、龍膽石斑、文蛤、烏魚子等19項產品，榮獲台江國家公園管理處授權使用黑琵牌商標及內政部濕地標章雙重授權使用。

即日起民眾可透過「黑琵牌資訊平台」線上訂購或在台江國家公園遊客中心｢來趣台江｣賣店–「台江限定-黑琵牌販售專區」選購。

楊典澔表示，生態友善養殖方式，收成後留下下雜魚蝦給冬候鳥，其實不會減少收獲量，更多的是認同與自然和諧共存理念，更期待產品能獲得消費者認同。