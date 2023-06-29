台南行道樹又遭砍頭 志工籲設單一窗口通報

台南市有景觀樹木修剪條例，爭議仍頻傳，日前南區公所雇工修剪大樹剩光禿禿主幹，最近新化區南170線的茄冬行道樹也遭砍頭；有老樹志工建議，比照國外建立單一窗口通報，避免傷害樹木行為一再發生。市府表示，可打1999專線或向各區公所通報修剪樹木，都會立刻因應。

南區南華里1處國宅旁營建署的空地有多棵大樹，月初遭到「斷頭式」修剪，幾乎只剩主幹，南區公所的承辦人以上到區長都自請處分。

新化南170線連接台19甲外環道有成排茄冬行道樹，最近民眾發現5棵茄冬被「砍頭」，有的疑已枯死。新化區公所表示，此位於1間新開的公司門口，暫無事證能掌握砍伐者，5月底行文該公司要求說明，告知依台南市公共設施植栽管理自治條例，毀損花草樹木能要求恢復原狀或賠償。另，同側對向茄冬樹則疑怪手清水溝扯斷樹枝，公所要求妥善處置。

老樹志工黃健雄認為，非工務局修剪樹木常常因為爭取經費不易，一次剪過多，但剃頭式的修剪方法會長出更多不定枝，未來變得更雜亂，形成惡性循環。

工務局表示，2017年起辦理景觀樹木修剪教育訓練，迄今604人通過認證，下月開新班，會持續辦教育訓練，相關修剪、移植規定也曾函給各機關單位。