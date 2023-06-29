聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南行道樹又遭砍頭 志工籲設單一窗口通報

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南新化區南170線茄冬行道樹疑被不法修剪，新化區公所已行文給一旁的公司，要求說明。記者吳淑玲／攝影
台南新化區南170線茄冬行道樹疑被不法修剪，新化區公所已行文給一旁的公司，要求說明。記者吳淑玲／攝影

台南市有景觀樹木修剪條例，爭議仍頻傳，日前南區公所雇工修剪大樹剩光禿禿主幹，最近新化區南170線的茄冬行道樹也遭砍頭；有老樹志工建議，比照國外建立單一窗口通報，避免傷害樹木行為一再發生。市府表示，可打1999專線或向各區公所通報修剪樹木，都會立刻因應。

南區南華里1處國宅旁營建署的空地有多棵大樹，月初遭到「斷頭式」修剪，幾乎只剩主幹，南區公所的承辦人以上到區長都自請處分。

新化南170線連接台19甲外環道有成排茄冬行道樹，最近民眾發現5棵茄冬被「砍頭」，有的疑已枯死。新化區公所表示，此位於1間新開的公司門口，暫無事證能掌握砍伐者，5月底行文該公司要求說明，告知依台南市公共設施植栽管理自治條例，毀損花草樹木能要求恢復原狀或賠償。另，同側對向茄冬樹則疑怪手清水溝扯斷樹枝，公所要求妥善處置。

老樹志工黃健雄認為，非工務局修剪樹木常常因為爭取經費不易，一次剪過多，但剃頭式的修剪方法會長出更多不定枝，未來變得更雜亂，形成惡性循環。

工務局表示，2017年起辦理景觀樹木修剪教育訓練，迄今604人通過認證，下月開新班，會持續辦教育訓練，相關修剪、移植規定也曾函給各機關單位。

行道樹 台南 國宅

延伸閱讀

台南又傳行道樹被「斷頭」 怪手施工扯斷樹枝樹木恐死亡

新北新店青潭國小3老樹恐遭砍 校方：7月辦說明會

嘉市扶輪社認養行道樹 打造石斛蘭景觀步道

百年芒果樹還結果 苗栗明德水庫黃家伙房秘境老樹成群

相關新聞

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置...

綠能屋頂成效低 嘉市改補助設置

因應能源轉型及中央能源政策，嘉義市府5年前起推動「綠能屋頂全民參與」，出租屋頂設光電板，但第2期參與的屋主案場不到20場...

雲林斗南火車站機車占道 縣府、公所找解方

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，壓縮行人空間且停車不易，鎮長沈暉勛昨天表示，縣...

台南行道樹又遭砍頭 志工籲設單一窗口通報

台南市有景觀樹木修剪條例，爭議仍頻傳，日前南區公所雇工修剪大樹剩光禿禿主幹，最近新化區南170線的茄冬行道樹也遭砍頭；有...

廣角鏡／黃敏惠帶隊赴泰拚觀光

嘉義市長黃敏惠帶隊赴泰國拚觀光，昨天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣、臉譜彩繪體驗，還有13家在...

不敵病魔…台南善化前里長張芳睿驟逝 享年53歲

台南市善化東關里前里長張芳睿，本月25日清晨因癌症病故，享年53歲，7月7日將在柳營祿園舉行告別式。張生前為人親切，在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦