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雲林斗南火車站機車占道 縣府、公所找解方

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間。記者陳雅玲／攝影
雲林斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，壓縮行人空間且停車不易，鎮長沈暉勛昨天表示，縣府允諾重啟規畫站前的停五立體停車場，將闢建機車停車空間，永昌路至福德路橋間約40個汽車格年底前改為收費，並增設機車格，舒緩停車問題。

據了解，斗南火車站前的人行道機車長期有數10輛機車、自行車，行人只好走到車道上，反演變人車爭道，場面險象環生，警方本月中旬前去舉發，無牌照車輛則公告15天並聯繫車主，仍沒認領就依廢棄物清理法處理。沈暉勛說，已移走20多輛無牌照機車。

「停車空間不足，須從根本解決問題！」沈暉勛指出，縣長張麗善現勘斗南火車站後允諾重新規畫位於站前廣場地下的停五立體停車場，預計地下1樓可提供207輛機車、腳踏車停放。

沈暉勛也說，為了解決占汽車格，今年底前站永昌路至福德路橋約40格的路邊汽車格將實施收費，比照斗六市公所於停車格下方設置感應器及電子繳費機運作，另也會畫設機車停車格，而中山路預定明年實施汽車格收費。

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