台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置太多彈簧床及泡棉家具釀成火災，目前床墊又堆積如山，議員要求加速處理；南市環保局表示，近期會採破碎方式，加速處理廢棄床墊，也呼籲民眾要循環利用。

環保局解釋，原台南市區及仁德、永康區有多所大學，目前大四生都已畢業，房東大量丟棄彈簧床墊，加上來台南工作的流動人口多、出租套房也多，換房客就會換彈簧床，現在寒暑假又進入回收廢棄床墊的高峰期。

市議員杜素吟說，仁德掩埋場4月間發生大火，經分析起火原因，推測是6000多個彈簧床加上其他泡棉家具堆置，層層堆疊下導致內部蓄熱溫度飆高，床墊泡棉又屬於易燃物而發生火警，燒了10個多小時，最近掩埋場內的彈簧床又開始堆積如山，民眾擔心天氣愈熱易發生火警，要求盡快去化。

據統計，仁德掩埋場現累積約5000個彈簧床待拆解。環保局表示，彈簧床採人工拆除及機器拆除，清潔區隊以人工1個人1天可拆8至10頂，若獨立筒床墊因內有棉布更是難拆除，每天可處理數量更少，且平日拆除床墊人力就有限，最近登革熱疫情，人力都投入防疫，造成更多廢棄床墊無法處理。

環保局指出，市區的廢棄床墊若清潔隊無法處理，就會送到仁德掩埋場，掩埋場的場內有台拆除機，須專業技術，此部分會結合技師，提升拆除量。

環保局長許仁澤認為，許多彈簧床都使用1年甚至半年就更換，有些看起來明顯還可使用，將加強宣導不要過度更換，有的透過清洗就可去掉髒汙，或提供給弱勢家庭循環再利用，減少彈簧床廢棄量也改善環境，未來思考建立回收機制。