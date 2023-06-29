聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
學生畢業，台南市廢棄彈簧床數量大增，仁德掩埋場已堆置約5千個床墊，議員要求盡速去化。圖／台南市環保局提供
學生畢業，台南市廢棄彈簧床數量大增，仁德掩埋場已堆置約5千個床墊，議員要求盡速去化。圖／台南市環保局提供

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置太多彈簧床及泡棉家具釀成火災，目前床墊又堆積如山，議員要求加速處理；南市環保局表示，近期會採破碎方式，加速處理廢棄床墊，也呼籲民眾要循環利用。

環保局解釋，原台南市區及仁德、永康區有多所大學，目前大四生都已畢業，房東大量丟棄彈簧床墊，加上來台南工作的流動人口多、出租套房也多，換房客就會換彈簧床，現在寒暑假又進入回收廢棄床墊的高峰期。

市議員杜素吟說，仁德掩埋場4月間發生大火，經分析起火原因，推測是6000多個彈簧床加上其他泡棉家具堆置，層層堆疊下導致內部蓄熱溫度飆高，床墊泡棉又屬於易燃物而發生火警，燒了10個多小時，最近掩埋場內的彈簧床又開始堆積如山，民眾擔心天氣愈熱易發生火警，要求盡快去化。

據統計，仁德掩埋場現累積約5000個彈簧床待拆解。環保局表示，彈簧床採人工拆除及機器拆除，清潔區隊以人工1個人1天可拆8至10頂，若獨立筒床墊因內有棉布更是難拆除，每天可處理數量更少，且平日拆除床墊人力就有限，最近登革熱疫情，人力都投入防疫，造成更多廢棄床墊無法處理。

環保局指出，市區的廢棄床墊若清潔隊無法處理，就會送到仁德掩埋場，掩埋場的場內有台拆除機，須專業技術，此部分會結合技師，提升拆除量。

環保局長許仁澤認為，許多彈簧床都使用1年甚至半年就更換，有些看起來明顯還可使用，將加強宣導不要過度更換，有的透過清洗就可去掉髒汙，或提供給弱勢家庭循環再利用，減少彈簧床廢棄量也改善環境，未來思考建立回收機制。

床墊 台南 疫情 登革熱 弱勢家庭

延伸閱讀

台中北屯清凈園區燒起來 疑切割廢床墊燒成一團火球

廢棄彈簧床爆增 台南仁德掩埋場堆積如山怕火警

台中環保局北屯資源回收中心今起火 疑拆廢床墊釀禍

市府與陸軍第八軍團合作 深入仁德登革熱疫區清消

相關新聞

台南仁德掩埋場廢棄床墊堆疊5000個 人力有限不及去化

台南近年來廢棄彈簧床量大增，全市每月回收4千多床，集中舊市區及仁德、永康區，但人力有限來不及去化，4月仁德掩埋場即因堆置...

綠能屋頂成效低 嘉市改補助設置

因應能源轉型及中央能源政策，嘉義市府5年前起推動「綠能屋頂全民參與」，出租屋頂設光電板，但第2期參與的屋主案場不到20場...

雲林斗南火車站機車占道 縣府、公所找解方

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，壓縮行人空間且停車不易，鎮長沈暉勛昨天表示，縣...

台南行道樹又遭砍頭 志工籲設單一窗口通報

台南市有景觀樹木修剪條例，爭議仍頻傳，日前南區公所雇工修剪大樹剩光禿禿主幹，最近新化區南170線的茄冬行道樹也遭砍頭；有...

廣角鏡／黃敏惠帶隊赴泰拚觀光

嘉義市長黃敏惠帶隊赴泰國拚觀光，昨天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣、臉譜彩繪體驗，還有13家在...

不敵病魔…台南善化前里長張芳睿驟逝 享年53歲

台南市善化東關里前里長張芳睿，本月25日清晨因癌症病故，享年53歲，7月7日將在柳營祿園舉行告別式。張生前為人親切，在地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦