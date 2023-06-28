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「泰」驚豔 黃敏惠率團泰國拚觀光展演城隍廟民俗家將走陣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供

拚疫後觀光，嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，介紹嘉市獨特、在地宗教文化及特色產業，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。

黃敏惠清唱「高山青」開場，介紹嘉市是剛剛好的城市，觀光局統計，2013年泰國遊客來台10萬4182人次，2019年41萬385人次，6年成長4倍；截至4月泰國來台遊客累計12萬9315人次，顯見泰國來台觀光發展潛力，台灣與泰國熱情友善成為共同語言，嘉市建城300餘年完整保存獨特宗教節慶文化：玄天上帝誕辰高空鞦韆節、嘉邑城隍廟中元祭。

城隍廟總幹事葛永樂、嘉市旅館業代表蘭桂坊花園酒店總經理顏永明、嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等，介紹宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊，會場設業者交流區，13個嘉市業者攤位；城隍廟攤位安排家將臉譜彩繪，演示臉譜彩繪過程，開放體驗。

外交部駐泰國代表處副代表薛秀媚公使，稱讚黃敏惠推廣觀光不遺餘力，嘉市成為全台知名觀光勝地，觀光局統計，去年嘉市旅宿業人次184萬人次，創歷史新高，希望外交部為嘉市添助力，透過雙向交流，讓嘉市躍上國際舞台，振興台灣國際之旅。

觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷說，嘉市是疫後第一個由市長親自帶隊到泰國，舉辦觀光推介會的城市，泰國是台灣東南亞重要觀光市場，觀光局推出團客人數4人以上，旅遊天數3天2夜以上，可申請5000元團費補助。

嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠率隊到泰國行銷觀光旅遊，今天在曼谷舉辦觀光推介會，嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，以及臉譜彩繪體驗，讓泰國旅遊界人士驚豔。圖／嘉市府提供

泰國 黃敏惠 嘉義 觀光局

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