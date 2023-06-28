快訊

獨／北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間，甚至路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，停車不易，鎮長沈暉勛表示，縣府允諾規畫重啟站前的停五立體停車場，闢建地下機踏車停車空間，年底前也將從永昌路至福德路橋開始實施路邊汽車停車收費，並設機車停車格，紓緩停車問題及車流。

斗南火車站前的人行道機車違停嚴重，長期被數十輛機車、自行車占用，行人空間減少，只好走到一般車道上，反演變成人車爭道，場面險象環生；斗南鎮長沈暉勛坦言，問題是鎮上停車空間不足，必須從根本解決問題。

警方除依道路交通管理處罰條例，舉發現場有牌照的違停機車，無牌照則依規定公告15天並聯繫車主，無人認領即依廢棄物清理法處理，沈暉勛表示，鎮公所本月中旬配合執法，已淨空20多輛無主機車至他處。

「增加停車空間才是解決之道」沈暉勛指出，經向縣府爭取，縣長張麗善現勘斗南火車站後，允諾重新規畫位於站前廣場地下層的停五立體停車場，預計地下1樓作為機踏車停車空間，將可提供207輛機踏車停放。

沈暉勛表示，今年底前，站前永昌路至福德路橋約40格左右的路邊汽車停車格將實施收費，收費方式會比照斗六市公所於停車格下方設置感應器及電子繳費機運作，其中也會畫設機車停車格，另中山路因自來水換管工程，列定明年實施。

雲林縣斗南鎮永昌路至福德路橋段，預計年底前開始實施路邊汽車停車收費，鎮公所也計畫畫設機車停車格，紓緩停車問題及車流。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮永昌路至福德路橋段，預計年底前開始實施路邊汽車停車收費，鎮公所也計畫畫設機車停車格，紓緩停車問題及車流。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前中）現勘斗南火車站，允諾重新規畫位於站前廣場地下層的停五立體停車場，預計地下1樓作為機踏車停車空間，將可提供207輛機踏車停放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前中）現勘斗南火車站，允諾重新規畫位於站前廣場地下層的停五立體停車場，預計地下1樓作為機踏車停車空間，將可提供207輛機踏車停放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南火車站鄰近他里霧文化園區，停車亂象頻傳，南昌里長沈銘偉（左二）、東仁里長凃維志（右二）向斗南鎮長沈暉勛（左一）、斗南派出所副所長吳宏慶（右一）反映問題。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南火車站鄰近他里霧文化園區，停車亂象頻傳，南昌里長沈銘偉（左二）、東仁里長凃維志（右二）向斗南鎮長沈暉勛（左一）、斗南派出所副所長吳宏慶（右一）反映問題。記者陳苡葳／攝影

人行道 火車站 違停 張麗善 斗六 雲林

相關新聞

台南登革熱即將破百 多區都有病例發生

台南市今天再新增13例的登革熱確診病例，累積達到84例，即將破百，而且病例增加的速度變快，今天新增的病例中，除的仁德與東...

改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間，甚至路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，停車不易，鎮長沈暉...

嘉義市鐵路高架西側都更啟動 市府揪在地居民參加辦2場說明會

嘉義市鐵路高架化工程朝2025年底通車目標前進，全新嘉義高架車站將在2026年完工，車站周邊都市機能、居住環境與景觀，因...

粉紅超跑要來新港了！雙十連假創歷史性首度駐駕奉天宮

雙十連假粉紅超跑要來嘉義啦！白沙屯媽祖10月8日將首次贊境駐駕新港奉天宮，今天上午奉天宮董事長何達煌帶領廟方人員於香客大...

台南又傳行道樹被「斷頭」 怪手施工扯斷樹枝樹木恐死亡

台南市樹木修剪「修過頭」爭議不斷傳出，台南市新化南170線道路茄冬行道樹傳被不法砍划，新化區公所疑是店家所為，已行文要求...

嘉義縣5G落地計畫有瑕疵 遭地方質疑圖利特定廠商

嘉義縣政府向數位發展部爭取8千萬元，欲在蒜頭糖廠東側倉庫打造「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，內容卻錯植地方大學名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦