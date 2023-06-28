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改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流
雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間，甚至路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，停車不易，鎮長沈暉勛表示，縣府允諾規畫重啟站前的停五立體停車場，闢建地下機踏車停車空間，年底前也將從永昌路至福德路橋開始實施路邊汽車停車收費，並設機車停車格，紓緩停車問題及車流。
斗南火車站前的人行道機車違停嚴重，長期被數十輛機車、自行車占用，行人空間減少，只好走到一般車道上，反演變成人車爭道，場面險象環生；斗南鎮長沈暉勛坦言，問題是鎮上停車空間不足，必須從根本解決問題。
警方除依道路交通管理處罰條例，舉發現場有牌照的違停機車，無牌照則依規定公告15天並聯繫車主，無人認領即依廢棄物清理法處理，沈暉勛表示，鎮公所本月中旬配合執法，已淨空20多輛無主機車至他處。
「增加停車空間才是解決之道」沈暉勛指出，經向縣府爭取，縣長張麗善現勘斗南火車站後，允諾重新規畫位於站前廣場地下層的停五立體停車場，預計地下1樓作為機踏車停車空間，將可提供207輛機踏車停放。
沈暉勛表示，今年底前，站前永昌路至福德路橋約40格左右的路邊汽車停車格將實施收費，收費方式會比照斗六市公所於停車格下方設置感應器及電子繳費機運作，其中也會畫設機車停車格，另中山路因自來水換管工程，列定明年實施。
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