改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間，甚至路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，停車不易，鎮長沈暉勛表示，縣府允諾規畫重啟站前的停五立體停車場，闢建地下機踏車停車空間，年底前也將從永昌路至福德路橋開始實施路邊汽車停車收費，並設機車停車格，紓緩停車問題及車流。

斗南火車站前的人行道機車違停嚴重，長期被數十輛機車、自行車占用，行人空間減少，只好走到一般車道上，反演變成人車爭道，場面險象環生；斗南鎮長沈暉勛坦言，問題是鎮上停車空間不足，必須從根本解決問題。

警方除依道路交通管理處罰條例，舉發現場有牌照的違停機車，無牌照則依規定公告15天並聯繫車主，無人認領即依廢棄物清理法處理，沈暉勛表示，鎮公所本月中旬配合執法，已淨空20多輛無主機車至他處。

「增加停車空間才是解決之道」沈暉勛指出，經向縣府爭取，縣長張麗善現勘斗南火車站後，允諾重新規畫位於站前廣場地下層的停五立體停車場，預計地下1樓作為機踏車停車空間，將可提供207輛機踏車停放。