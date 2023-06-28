快訊

獨／北上16年！台北第一間「鼎王麻辣鍋」熄燈

南市普光慈善協會贈21小學檯燈 逾千學子受惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供
台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供

台南市普光慈善協會關懷七股、北門、將軍21所偏鄉小學學童視力健康，今捐贈1268盞護眼檯燈給學子，小朋友開心笑說，這是最佳暑假禮物。

普光慈善協會今由理事長許進勝帶領幹部在蚵寮、漚汪、七股國小舉行聯合捐贈護眼檯燈，由該21校校長或主任及三校學童代表接受，漚汪國小學童表演舞蹈才藝迎賓，更顯溫馨。

受贈學校包括北門、蚵寮、三慈、文山、錦湖、雙春、漚汪、將軍、長平、鯤鯓、苓和、七股、竹橋、後港、三股、龍山、光復、大文、樹林、建功、篤加共21所。

許進勝表示，該會成立已33年，會員有600多人，一點一滴累積愛心善款，關懷弱勢族群與偏鄉學校辦理急難救助與贈送民生物資等等，學校如有學生家庭突遭受變故，提報個案，該會會視該案協助解決困境，提供緊急學子照顧。

七股學生邱翌瑄、黃翊珈表示，感謝普光慈善協會贈送護眼檯燈，放在書桌上光線柔和又舒適，對眼睛保健有幫助，是最佳暑假禮物。

蚵寮國小學生洪嘉驊、洪羿寒也表示，從慈善協會叔叔阿姨手中接到護眼檯燈很高興，有自己專屬檯燈，滿心歡喜。

蚵寮國小王建堯、漚汪國小蔡孟倫、七股國小陳智揚等3名校長表示，感謝普光慈善協會贈送護眼檯燈，鼓勵閱讀，少玩手機。希望學童在暑假期間能善用護眼檯燈，閱讀好書，也期勉他日有能力要懂得感恩與回饋社會。

台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供
台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供
台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供
台南市普光慈善協會捐贈北門、將軍、七股等21所偏鄉小校護眼檯燈，小朋友開心不已。圖 ／民眾提供

小學生 偏鄉學校 台南

相關新聞

台南登革熱即將破百 多區都有病例發生

台南市今天再新增13例的登革熱確診病例，累積達到84例，即將破百，而且病例增加的速度變快，今天新增的病例中，除的仁德與東...

改善雲林斗南車站前人車爭道 闢建停車場舒緩車流

雲林縣斗南火車站周邊人行道長期有機車違停，影響市容、壓縮行人空間，甚至路邊汽車停車格也遭附近住戶占用，停車不易，鎮長沈暉...

嘉義市鐵路高架西側都更啟動 市府揪在地居民參加辦2場說明會

嘉義市鐵路高架化工程朝2025年底通車目標前進，全新嘉義高架車站將在2026年完工，車站周邊都市機能、居住環境與景觀，因...

粉紅超跑要來新港了！雙十連假創歷史性首度駐駕奉天宮

雙十連假粉紅超跑要來嘉義啦！白沙屯媽祖10月8日將首次贊境駐駕新港奉天宮，今天上午奉天宮董事長何達煌帶領廟方人員於香客大...

台南又傳行道樹被「斷頭」 怪手施工扯斷樹枝樹木恐死亡

台南市樹木修剪「修過頭」爭議不斷傳出，台南市新化南170線道路茄冬行道樹傳被不法砍划，新化區公所疑是店家所為，已行文要求...

嘉義縣5G落地計畫有瑕疵 遭地方質疑圖利特定廠商

嘉義縣政府向數位發展部爭取8千萬元，欲在蒜頭糖廠東側倉庫打造「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，內容卻錯植地方大學名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦