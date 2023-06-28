南市普光慈善協會贈21小學檯燈 逾千學子受惠

台南市普光慈善協會關懷七股、北門、將軍21所偏鄉小學學童視力健康，今捐贈1268盞護眼檯燈給學子，小朋友開心笑說，這是最佳暑假禮物。

普光慈善協會今由理事長許進勝帶領幹部在蚵寮、漚汪、七股國小舉行聯合捐贈護眼檯燈，由該21校校長或主任及三校學童代表接受，漚汪國小學童表演舞蹈才藝迎賓，更顯溫馨。

受贈學校包括北門、蚵寮、三慈、文山、錦湖、雙春、漚汪、將軍、長平、鯤鯓、苓和、七股、竹橋、後港、三股、龍山、光復、大文、樹林、建功、篤加共21所。

許進勝表示，該會成立已33年，會員有600多人，一點一滴累積愛心善款，關懷弱勢族群與偏鄉學校辦理急難救助與贈送民生物資等等，學校如有學生家庭突遭受變故，提報個案，該會會視該案協助解決困境，提供緊急學子照顧。

七股學生邱翌瑄、黃翊珈表示，感謝普光慈善協會贈送護眼檯燈，放在書桌上光線柔和又舒適，對眼睛保健有幫助，是最佳暑假禮物。

蚵寮國小學生洪嘉驊、洪羿寒也表示，從慈善協會叔叔阿姨手中接到護眼檯燈很高興，有自己專屬檯燈，滿心歡喜。