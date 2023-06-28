嘉縣弱勢家庭免費換燈泡 每年可省3520元電費

嘉義縣獨居老人、低或中低收入戶家庭，即日起可申請汰換老舊燈泡，縣府補助每戶最多可申請10盞LED燈，不只把家裡變亮又可省錢，若以每度電4元計費，每年可省3520元，7月26日前可送申請書至環保局，或電洽0800-321299詢問。

環保局指出，老舊燈泡不只費電還費錢，以汰換10盞老舊燈具為LED為例，每年約可省880度電，每度電以4元計算，等於每年可省3520元，不僅把家變亮，更可省下荷包支出，預計有逾30戶可受惠，經費有限用完截止。

環保局表示，符合獨居老人、低或中低收入戶資格者，若有需求請於112年7月26日下午5點前提送申請書至環保局，需附申請表及近2期電費單，若有相關疑問可電洽0800-321299。申請表單下載：https://reurl.cc/AAAmbQ