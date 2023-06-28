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嘉義市鐵路高架西側都更啟動 市府揪在地居民參加辦2場說明會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影
嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化工程朝2025年底通車目標前進，全新嘉義高架車站將在2026年完工，車站周邊都市機能、居住環境與景觀，因應鐵路高架進行空間轉型與都市縫合，為此，市府啟動嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月舉辦2場說明會。

嘉義大車站西側地區第一期都市更新，計畫範圍包含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路二段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，包含小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊地區，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。小澎湖、小副瀨、北港車頭位在蛋黃區，但都市快速發展，現況道路及公共設施不足、巷弄狹小，危險老舊房屋眾多，影響居住安全及都市防災，亟需透過都更改善居住環境與景觀。

市府為帶動居民對環境改善提升共識，7月舉行2場都更說明會。第1場7月8日周六上午10點在小澎湖聖安宮，第2場7月23日周日上午10點在玄武真宮旁空地。

市府都發處長許懷群說，小澎湖、小副瀨、北港車頭地區是嘉市都更重點發展區域，也是大車站計畫重要一環，說明會展現市府協助居民改善居住環境決心，讓居民知道市府和他們齊心協力改變，讓民眾知道都更新不是一人一戶的事，也不是靠政府規畫就能完成，要居民有意願共同參加才能促成，呼籲把握都更機會，打造小澎湖、小副瀨、北港車頭地區成為特色示範社區。

除辦說明會，市府30日前寄送都更意願及需求調查問卷，對象是計畫範圍內土地及建物所有權人，8月底前回收問卷，說明會後辦小型座談會解說、諮詢，調查成果納入都更計畫。說明會詳情在以下網址：https://urban.chiayi.gov.tw/202307080723.htm。

嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影
嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影
嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影
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嘉市府啟動鐵路高架嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，與專業規劃團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，下個月辦2場說明會。記者魯永明／攝影

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