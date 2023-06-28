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廢棄彈簧床爆增 台南仁德掩埋場堆積如山怕火警

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員杜素吟日前指仁德掩埋場彈簧床墊堆積如山，因4月才發生火警，籲請快處理，免得天熱起火。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員杜素吟日前指仁德掩埋場彈簧床墊堆積如山，因4月才發生火警，籲請快處理，免得天熱起火。記者鄭惠仁／翻攝

台南市近年來廢棄彈簧床量大增，估計原市區每月回收量就約1千床，但因人力有限，來不及拆，致部分清潔隊利用空地堆置，沒法堆置就暫放掩埋場，仁德掩埋場就堆積如山，加上下方沼氣，民眾擔心受炎熱天氣與沼氣會再釀火災，要求盡快處理，預防火警。環保局呼籲勿過度更換彈簧床墊

南市環保局表示，最近因登革熱疫情，人力投入防疫，更多彈簧床暫時無法拆除。環保局表示，因市區房屋出租普遍，換了房客就會更換彈簧床，也是廢棄彈簧床增加原因，若不要過度更換應可讓廢棄彈簧床數量減少，將加強宣導。

台南市環保局仁德掩埋場今年4月間發生大火，經分析起火原因，推測是高達6000多個彈簧床，加上其他泡棉家具堆置，因掩埋場下方過去掩埋垃圾，會有沼氣，層層堆疊下致內部蓄熱溫度飆高，床墊泡綿屬於易燃物而發生火警，燒了10個多小時。但這些彈簧床被燒後，最近掩埋場內的彈簧床又堆積如山，有民眾又擔心天氣熱易發生火警，要求盡快拆除。

環保局表示，台南市東區、仁德區、中西區有多所大學，加上因工作關係，流動人口多，許多房子有出租，因換房客就會換彈簧床，特別是寒暑假期間最多，預估市區每月廢棄彈簧床數量約1千個。目前彈簧床採人工拆除及機器拆除，清潔區隊以人工拆除，1個人1天可拆8至10頂，若是獨立筒床墊更是難拆除，每天可處理數量更少；另仁德掩埋場有1台拆除機，市區區清潔隊無法負荷的就會送到掩埋。因機器拆除還涉及專業技術，會結合技師，提升拆除量。

另許多彈簧床都是使用1年，甚至半年就更換，因有許多還可使用，將加強宣導民眾不要過度更換，若還很新，且透過清洗就可去掉髒汙，宣導可繼續使用，或是提供給有需要的弱勢家庭，減少彈簧床廢棄量，也改善環境。

床墊

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