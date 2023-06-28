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中度智能障礙屢遭職場霸凌 他靠清潔功夫獲客戶肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
簡華宏因中度智能障礙不善溝通，在一般職場屢遭霸凌，到可麗兒工作後，態度認真仔細，深受客戶肯定。圖／可麗兒清潔工坊提供
簡華宏因中度智能障礙不善溝通，在一般職場屢遭霸凌，到可麗兒工作後，態度認真仔細，深受客戶肯定。圖／可麗兒清潔工坊提供

雲林縣政府輔導設立的庇護工場可麗兒清潔工坊成立5周年，今天頒發感謝狀給友善廠商，及表揚優秀員工簡華宏，簡華宏因中度智能障礙不善溝通，在一般職場屢遭霸凌，到可麗兒工作後，態度認真仔細，深受客戶肯定，並取得病媒防治專業技術人員證照，相當不容易。

雲林縣長張麗善今天頒發獎狀表揚簡華宏，簡華宏今年24歲，是中度智能障礙，個性內向、不善表達，先前在餐飲業服務，卻遇上職場霸凌，遭人誤會也無法替自己辯解。

2019年雲林縣政府將其轉介到可麗兒清潔工坊，簡華宏工作態度非常認真，雖然學習速度較緩慢，但很有耐心及細心，每次接案清潔，總能仔細完成工作，甚至有客戶指定要由他服務。

去年他甚至考取病媒防治專業技術人員證照，輔導員洪世祐表示，簡華宏的工作效率與一般人幾無差異，而且更認真，產能也已達到一般人的80%，因工作表現優秀，去年已離開庇護工場，轉職到總公司，成為一般員工，而且一天至少能接一案工作。

張麗善表示，縣府為讓身心障礙者有自給自足能力，針對具有就業意願，但就業能力不足，無法進入一般職場的身障者，提供不同職類的庇護性就業，透過專人輔導，部分身心障礙者的工作能力已足以轉銜到一般職場。

雲林縣目前共有8家庇護工場，縣府勞青處長張世忠表示，為協助8家庇護工場穩定經營，每年挹注約3000萬元經費補助，今年度也補助行銷宣導費20萬元，協助提升庇護商品質感與行銷。

雲林縣庇護工場商品有口罩，咖啡甜點，紅藜商品、茶包禮盒及蘭花組盆，另有清潔服務。

雲林縣政府輔導設立的庇護工場可麗兒清潔工坊成立5周年，今天頒發感謝狀給友善廠商。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府輔導設立的庇護工場可麗兒清潔工坊成立5周年，今天頒發感謝狀給友善廠商。記者陳雅玲／攝影
簡華宏（中）因中度智能障礙不善溝通，在一般職場屢遭霸凌，到可麗兒工作後，態度認真仔細，深受客戶肯定，雲林縣長張麗善（左）今頒發獎狀鼓勵。記者陳雅玲／攝影
簡華宏（中）因中度智能障礙不善溝通，在一般職場屢遭霸凌，到可麗兒工作後，態度認真仔細，深受客戶肯定，雲林縣長張麗善（左）今頒發獎狀鼓勵。記者陳雅玲／攝影

庇護工場 雲林

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