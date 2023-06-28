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2023台南美展 台南獎得主揭曉

中央社／ 台南28日電

2023台南美展吸引62 7人投件角逐各大獎項與新台幣81萬元總獎金，從6大類首獎中挑選3名「台南獎」得主也正式出爐，得獎作品將於10月13日至11月12日在台南文化中心展出。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南美展至今已舉辦超過40年，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸離，2023台南美展報名人數再創高峰，共627人投件，收件數較去年成長約20%。

文化局指出，今年台南美展於4月27、28日進行初審，6月12日展開複審，評審團歷經多輪反覆票選討論後，為這屆台南美展評選出6大類徵選項目中，最具代表性的傑出作品與台南獎得主。

文化局指出，這屆台南獎得獎作品有東方媒材類郭諮蓁作品「慈愛的大地母親Mercy Gaia」，以山體表現大地慈愛的母親，呼應現代環保議題，表現出東方水墨精神與超現實意識表現；書法類尤振宇作品「蝶戀花二首」，自墨色、用筆、行氣到空間結構效果皆非常出色；立體造型類林澤男作品「星火燎原」，作品造型表現具想像力，樸拙中結合古典與現代精神。

文化局指出，另外，西方媒材類首獎由黃暄智作品「沉淪」獲得，攝影類首獎為童立作品「LivingRoom」，傳統工藝類首獎由陳建智作品「劍獅．有禮」獲得。

台南市文化局指出，今年入圍作品創作題材反映時代精神、科技虛實間辯證對話，而內容橫跨自然再現，並有更多當代生活狀態表達及呈現，所有得獎作品將於10月13日至11月12日，在台南文化中心各藝廊展出，頒獎典禮將於10月14日下午在台糖長榮酒店舉行。

台南 文化局

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