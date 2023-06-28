台南又傳行道樹被「斷頭」 怪手施工扯斷樹枝樹木恐死亡

台南市樹木修剪「修過頭」爭議不斷傳出，台南市新化南170線道路茄冬行道樹傳被不法砍划，新化區公所疑是店家所為，已行文要求說明，另有茄冬樹枝被怪手扯斷，區公所指應是農水署雇工清理水利會溝渠，將行文要求妥善處置；老樹志工痛心說，市府工務局雖訂有台南市景觀樹木修剪條例，但不受約束的修樹更傷害樹木，應比照國外建立單一窗口通報，才能避免傷害樹木行為一再發生。

工務局指出，除訂定樹木種植、移植及修剪等作業規定外，將辦理樹木修剪人員認證考試，台南市府自2017年辦理樹木修剪人員認證考試至今，已有604人通過認證，下月將開新班；另針對樹木種植、移植及修剪等作業規定，從2019年函知各機關單位轉知所屬知悉，並公布於工務局網站公開查閱下載。

新化南170線道路連接台19甲外環道是成排美麗的茄冬行道樹，以往只修剪橫出馬路的樹枝，最近民眾發現有5棵茄冬被「砍頭」，有的疑似已枯死，新化區公所說，因位在一家新開的公司門口，5月底已行文給該公司，依照台南市公共設施植栽管理自治條例，損毀花草樹木或影響生機，得要求回復原狀或按相關之比例收取賠償金。

新化區公所指出，行道樹屬於市府財產，目前無事證掌握砍划行為人，行文要求勿再有砍划行為；另私人若認為行道樹有妨礙交通等，應向區公所提出申請，會勘決定是修剪或移栽，不得有私自砍划行為。

在同一路段對側的茄冬樹，則出現樹幹被扯斷，出現不規則撕裂傷口，老樹志工黃健雄說，這種情況也很嚴重，事後要有矯正修剪，恢復平整達到容易存活的程度，否則傷口一旦感染樹木很快就會死亡，新化籬仔尾曾有一棵最大的黃槿，因被不明車輛撞斷樹枝形成撕裂傷口，不久就死亡。