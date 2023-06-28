市府與陸軍第八軍團合作 深入仁德登革熱疫區清消

台南市本土登革熱疫情陸續增加病例，尤其仁德區成功、仁和里更是疫情熱區。由於單日新增病例不只在仁德，東區、南區等也同時新增。前往化學清消量能需要再加強。因此市府與陸軍第八軍團合作，派三九化兵群進駐仁德區實施防疫噴藥作業，台南市長黃偉哲、立委王定宇等人今天到成功里全福路視察清消作業。

黃偉哲表示，非常感謝國軍弟兄不辭辛勞，雖然噴藥後需要緊閉1小時，對住戶不方便，也感謝民眾的全力配合。

王定宇表示，會請市政府提供前往疫區防治的國軍NS1快篩試劑；也會再要求國防部針對台南防治登革熱疫情的需求，盤點相關人力即器材協助。

至於仁德區已化學清消數次，是否會造成蚊子產生抗藥性？國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集指出，現在所使用的藥物已經測試，能確保無虞。

不過，近日台南下午大雷雨，民眾會擔心雨後是否回讓化學消毒的成效降低。里長鄭晴而表示，民眾還是要做好積水清理，才能有效降低病媒蚊孳生。