防疫不分國籍！台南登革熱疫情嚴峻 移工宿舍加強防治

台南市登革熱疫情嚴峻，市長黃偉哲呼籲全民動員配合防疫措施，落實孳生源清除，對抗登革熱；勞工局為讓在台外國人充分了解登革熱防治相關資訊，免費提供多國語言圖卡和海報供民眾下載和索取，並透過外國人生活照顧計畫查察，持續加強宣導並協助事業單位落實登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表。

勞工局王局長鑫基表示，從疫情開始勞工局便與事業單位建立聯繫窗口，透過定期聯繫及實地外國人生活照顧計畫查察，提供各項多國語言宣導資訊並協助事業單位落實相關防疫規定。

為強化登革熱防治相關作為，要求100人以上的移工宿舍每周進行登革熱病媒蚊孳生源自我檢查，並將檢查表回傳勞工局以掌握事業單位狀況，勞工局則是每兩周進行實地查察，督促事業單位落實自我檢查。

更進一步配合衛生局，針對移工宿舍500人以上的移工宿舍，加設成蚊誘殺桶，衛生局進一步針對移工管理人員授給相關病媒蚊防治的防疫知能，期於發現疑似登革熱個案時能立即協助就醫通報並及早啟動相關防疫措施。