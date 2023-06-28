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等你來挑戰！青春盃少年3對3籃球賽今起報名

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
快放暑假了，台南市警一分局舉辦「青春盃少年3對3籃球賽」，今天起至7月1日報名。圖／台南市警一分局提供
快放暑假了，台南市警一分局舉辦「青春盃少年3對3籃球賽」，今天起至7月1日報名。圖／台南市警一分局提供

快放暑假了，台南市警一分局舉辦「青春盃少年3對3籃球賽」，今天起至7月1日報名。比賽分成國男、國女、高男及高女組。預賽每組別取前4名，每組每人可獲得籃球運動相關用品，每組前4名可晉級決賽。

為培養青少年暑假期間從事正當休閒活動，市警一分局藉由籃球賽激發青少年潛能，鍛鍊強健體魄、以寓教於樂方式辦活動。

報名從今天起至7月1日或總隊伍數65隊額滿截止，報名組別分為國男、國女、高男及高女組，報名方式請欲參賽少年逕向所屬學校體育組或主辦單位報名，預賽日期為7月11日上午8點至12點，活動地點在崇明國中風雨籃球場。

市警一分局歡迎東區所轄各公私立高中、高職、國中，在籍學生(含應屆畢業生)踴躍報名參加，其相關活動報名資訊網址https://reurl.cc/N0lbK6，如有任何問題歡迎來電洽詢籃球活動承辦人偵查隊小隊長王閔萱，聯絡電話：06-2679585，最新活動消息請鎖定「台南市政府警察局第一分局」臉書粉絲專頁。

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