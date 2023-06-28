從me too到you too 民眾黨：不讓「黑白凸」擾亂社會

民眾黨台南市黨部舉辦「眾愛公益毛孩有益」公益活動，共募得300公斤飼料，贈與台南「徐春水流浪動物之家」，黨部主委蔡宛秦今天表示，希望透過民眾黨的號召，喚起大家對動保議題的關心。

蔡宛秦表示，今協同黨內幹部謝奇翰等到「徐春水流浪動物之家」，看見園區超過1700隻毛孩，可以想見「徐爸」徐春水園長的重擔；不止毛孩的基本溫飽，還有健康醫療照護都是徐爸一手包辦。對自主協力公部門的民間單位，大家應給予更多支持與鼓勵，希望政府落實源頭管理，尤其公部門動保相關局處人手不足，應盡早補足，改善流浪動物收容、救援、照護工作。

蔡表示，近期社會紛擾不斷，社會事件佔滿媒體版面，從me too延伸到you too，直到任何新聞都可以變成「黑白凸」，壓縮應被關注的焦點新聞外，假新聞四起，難保不會壓縮到其他社會議題的關注度，導致媒體喪失該有公平報導的社會責任。

蔡宛秦說，民眾黨仍會藉由公益活動的持續推廣，來喚起更多民眾對其他社會議題的關注度，持續推展關懷弱勢永續經營的價值，絕不讓紛擾的社會氛圍，抹煞掉任何需要被關注的多元聲音。