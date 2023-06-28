公共空間脫褲大便 南美館：體恤長者不追究

昨晚有社群網站發布1段有人在台南市美術館階梯處公共空間大便影片，引發不少網友熱議，館方指出，事件發生於18日，1名男性長者內急來不及找廁所，雖涉嫌觸法但不予追究。

這段影片在社群網站公開後引發不少討論，有網友認為這樣的行為很沒有公德心，也有人開玩笑指稱可能是另類行動藝術。

台南市美術館人員今天告訴中央社記者，這次事件發生於18日，1名男性長者當時因內急，來不及找到廁所，才會就近在2館地下停車場的迴旋階梯處「方便」，館方人員隨後就完成清潔處理，因體恤老人臨時狀況，即便涉嫌觸法，不予追究也沒有報案。

南美館指出，公共空間需要民眾一起守護，館方雖無法控制民眾個人行為，但也希望大家能建立良好觀念，如廁可至鄰近廁所，切勿模仿而觸法。