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阿里山鄉製茶師林士評 奪2023嘉縣小葉種紅茶製茶冠軍

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐，2023年由阿里山鄉林士評奪冠，並選出亞軍3位、季軍6位，得獎者將代表嘉義縣參加全國小葉種紅茶製茶技術競賽。

2023年嘉義縣級小葉種紅茶製茶技術競賽得獎名單：冠軍阿里山鄉林士評；亞軍竹崎地區洪梓晉、阿里山鄉李祥豪、竹崎地區羅鴻儒；季軍阿里山鄉簡光佐、梅山鄉鍾明志、阿里山鄉陳家興、阿里山鄉薛信榮、竹崎地區郭紋廷、竹崎地區林東翰。

梅山鄉農會指出，藉競賽讓大阿里山茶區4鄉的30位製茶師們互相觀摩切磋、精進製茶技術、提升茶葉品質並增加市場競爭力，經兩天競賽，今年由阿里山鄉林士評獲得冠軍，優勝者將代表縣參加全國小葉種紅茶製茶技術競賽。

縣長翁章梁表示，大阿里山製茶師需要去感受製茶時的氣候環境、茶菁品質，去調整製茶時每個步驟的時間和程度，是一件很細緻且需要專注的工作，也期許將代表嘉義縣參加全國部分發酵茶製茶技術競賽的選手，都能奪得佳績。

梅山鄉農會總幹事黃書賢表示，2日競賽期間製茶師們不眠不休、挑燈夜戰的辛苦受到肯定，沒得獎選手別氣餒，製茶過程宛如雕塑藝術品一樣，必須細心及耐心才能製出好茶。

專業評審林儒宏和郭寬福指出，完成的茶乾，外觀評分占成績25%、水色占30%及香味占45%，好的茶乾外觀應為條索緊結勻整，乾燥適當，無焦狀或茶葉碎屑，紫黑油光為上品；茶湯艶紅或橙红、澄清明亮；香氣清香、氣揚；滋味濃翻具收斂性，清甜、甘醇。

嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉農會2023年縣級小葉種紅茶製茶技術競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評（左5）奪冠。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉農會2023年縣級小葉種紅茶製茶技術競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評（左5）奪冠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉農會2023年縣級小葉種紅茶製茶技術競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評奪冠。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉農會2023年縣級小葉種紅茶製茶技術競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評奪冠。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 嘉義 農會

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