阿里山鄉製茶師林士評 奪2023嘉縣小葉種紅茶製茶冠軍

嘉義縣梅山鄉農會6月26、27日連續2天舉辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，經評審林儒宏和郭寬福品評公布成績出爐，2023年由阿里山鄉林士評奪冠，並選出亞軍3位、季軍6位，得獎者將代表嘉義縣參加全國小葉種紅茶製茶技術競賽。

2023年嘉義縣級小葉種紅茶製茶技術競賽得獎名單：冠軍阿里山鄉林士評；亞軍竹崎地區洪梓晉、阿里山鄉李祥豪、竹崎地區羅鴻儒；季軍阿里山鄉簡光佐、梅山鄉鍾明志、阿里山鄉陳家興、阿里山鄉薛信榮、竹崎地區郭紋廷、竹崎地區林東翰。

梅山鄉農會指出，藉競賽讓大阿里山茶區4鄉的30位製茶師們互相觀摩切磋、精進製茶技術、提升茶葉品質並增加市場競爭力，經兩天競賽，今年由阿里山鄉林士評獲得冠軍，優勝者將代表縣參加全國小葉種紅茶製茶技術競賽。

縣長翁章梁表示，大阿里山製茶師需要去感受製茶時的氣候環境、茶菁品質，去調整製茶時每個步驟的時間和程度，是一件很細緻且需要專注的工作，也期許將代表嘉義縣參加全國部分發酵茶製茶技術競賽的選手，都能奪得佳績。

梅山鄉農會總幹事黃書賢表示，2日競賽期間製茶師們不眠不休、挑燈夜戰的辛苦受到肯定，沒得獎選手別氣餒，製茶過程宛如雕塑藝術品一樣，必須細心及耐心才能製出好茶。