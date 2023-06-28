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綠能屋頂全民參與成效低挨批 嘉市議員要求市府檢討可行政策

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供

因應能源轉型及中央能源政策，嘉義市府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低，議員林煒軒定期會要求市府檢討可行政策，獲議會通過；環保局說，針對綠能政策滾動修正，改提供設置補助，讓民眾廠商有更多彈性空間。

員林煒軒說，市府2018至2019年發布2年建設至少5 MW（百萬瓦）綠能屋頂，但目前綠能屋頂計畫僅0. 458 MW、共19案，第二期回饋金加碼至20%，全台最好，估計30坪屋頂每年住戶可回收1萬5000元回饋金，享20年穩定收益，有效降低頂樓溫度2至3度，是很大誘因。

林煒軒表示，截至3月30日只媒合12案場，成效低落，應檢討綠能屋頂政策宣傳，檢視5 MW綠能屋頂可行性，若目標不可行應提新目標，按年執行，從市府利益出發，有助政策推動執行力。

環保局說，綠能屋頂「民眾零出資，政府零補助」，民眾出租屋頂，廠商在合法建物設屋頂型太陽光電維護運作，有20年回饋金收益，降低頂樓溫度，延長屋頂防水層耐用年限，綠能屋頂第2期契約開發期16日屆滿，至5月30日16案完成公證，容量共243.44瓩；營運商將依契約100瓩目標容量，2024年6月16日前完成後續建置。

本期推廣期間訪視720戶，統計民眾無意願設置原因：屋頂面積太小、效益不大，評估效益無法達到預期，契約簽訂期間20年，擔心未來影響建物轉手或改建；另，屋頂違建多影響設置意願。

環保局修正改提供設置補助，今年編列200萬元，辦理「補助設置太陽光電系統實施計畫」，目前申請23件，裝置容量374.735瓩，補助101萬元，提高市民設置太陽光電誘因，並在里鄰辦理說明會，滾動檢討提升再生能源設置量。

嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府推動「綠能屋頂全民參與」，遴選太陽光電營運商，提供20年售電回饋20%優惠，但參與屋主案場不到20場，成效低。圖／嘉市環保局提供

議員 員林 嘉義 太陽光電 綠能

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